Чоловік-модель позбувся роботи через свою красу (фото, відео)

5 травня відгримить Met Gala 2025, і напередодні цього заходу італійська модель Еудженіо Каснігі розповів, як він позбувся роботи через те, що випадково затьмарив Кайлі Дженнер на червоній доріжці балу позаминулого року.

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Про це він розповів в інтерв'ю The Mirror.

27-річний молодий чоловік працював зустрічаючим на Met Gala у 2022 і 2023 роках. Він допомагав зіркам піднятися сходами, підтримуючи їх у разі потреби. У 2024 році його знову найняли, але звільнили за три дні до запланованого заходу. За його словами, причиною цього стало те, що фото Кайлі Дженнер на червоній доріжці 2023 року з ним на задньому плані стало вірусним.

Каснігі пояснив, що його головним завданням було допомагати засновниці Kylie Cosmetics з усім, що їй було потрібно. Він стверджував, що Дженнер попросила його триматися від неї на відстані в п'ять кроків, що він і зробив, але його нібито звинуватили в тому, що він зіпсував її фотографії і спробував затьмарити її.

Еудженіо Каснігі йшов позаду Кайлі Фото: Getty

"Я не думаю, що це навіть фотобомба, тому що я був призначений до неї. Якщо ви бачите інших знаменитостей, вони завжди призначені до когось. Ви, ймовірно, просто не помітили того, хто вітає поруч із ними. Кайлі дала мені пораду, перш ніж ми вийшли на червону доріжку", — сказав чоловік в інтерв'ю.

Модель стверджував, що Дженнер сказала йому:

"Не відходь від мене надто далеко, інакше це виглядатиме дивно, ніби ти переслідуєш мене. Але не стій надто близько, інакше це виглядатиме так, ніби ми зустрічаємося".

"Озираючись назад, це було дійсно так. Вона хотіла, щоб я тримався за п'ять кроків від неї, тому ми так і зробили. Я не прикидався її супутником або кимось у цьому роді".

Попри те, що його не запросили знову на Met Gala, Каснігі підкреслив, що не вважає Дженнер відповідальною за інцидент. Хоча він "нічого не чув" від команди зірки реаліті-шоу після заходу, модель стверджував, що його звільнення не було її "відповідальністю або проблемою", і він "навіть не знає, чи пам'ятає вона всю історію".

Еудженіо допомагав Кайлі на червоній доріжці Фото: Getty

Італієць додав, що Кайлі "намагалася бути одна на червоній доріжці" на Met Gala 2024 року, де темою був "Сад часу" відповідно до відкриття виставки Інституту костюма "Сплячі красуні: мода, що пробуджує".

"Вона не хотіла ніякої допомоги. Я не знаю, пов'язано це зі мною чи ні", — додав він.

Хоча Каснігі ще не отримав відповіді від команди Дженнер про інцидент, пізніше він перетнувся з матір'ю двох дітей під час заходу в Бруклінському музеї, "але, очевидно, навколо неї було багато людей".

Щодо звільнення, то воно для Еудженіо стало шоком, оскільки за місяць до балу його знову взяли на цю роботу. Каснігі каже, що організатори заходу нібито заявили, що він винен у всій цій увазі.

"Вони звинуватили мене. Вони сказали: "Ти сам усе це зробив, тому ми більше не хочемо з тобою працювати. Сьогодні вони дали мені знати, що відсторонили мене. Вони звільнили мене, тому що торік я став вірусним", — говорив він у соцмережі в травні минулого року.

Чоловік згадав, що його роботодавець — не Vogue або Музей мистецтв Метрополітен, де проводять щорічний захід, а неназвана компанія, яку було найнято для підбору персоналу для заходу.

Потім у його TikTok з'явилися кадри з червоної доріжки заходу 2023 року, де Емма Чемберлен брала інтерв'ю у Дженні Кім з Blackpink.

На задньому плані можна було побачити Каснігі, який виконує свою роботу. Камера відійшла від Чемберлена і Кім і сфокусувалася на обличчі італійця. Кадри стали вірусними, і на екрані з'явився текст: "Намагаюся сфокусуватися на тому, як Емма бере інтерв'ю у Дженні, але..."

Каснігі засвітився на тлі Дженні Кім із Blackpink

Каснігі пояснив у відео TikTok, що раніше він не міг відповідати на всю увагу, оскільки був пов'язаний угодою про нерозголошення.

Еудженіо живе і працює в Нью-Йорку

"Це досить кумедно. Вони звільнили мене, щоб тепер я міг говорити все, що захочу", — сказав модель.

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