Мужчина-модель лишился работы из-за своей красоты (фото, видео)

5 мая отгремит Met Gala 2025, и в преддверии этого мероприятия итальянская модель Эудженио Касниги рассказал, как он лишился работы из-за того, что случайно затмил Кайли Дженнер на красной дорожке бала в позапрошлом году.

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Об этом он рассказал в интервью The Mirror.

27-летний молодой человек работал встречающим на Met Gala в 2022 и 2023 годах. Он помогал звездам подняться по лестнице, поддерживая их в случае необходимости. В 2024 году его снова наняли, но уволили за три дня до запланированного мероприятия. По его словам, причиной этого стало то, что фото Кайли Дженнер на красной дорожке 2023 с ним на заднем плане стало вирусным.

Касниги объяснил, что его главной задачей было помогать основательнице Kylie Cosmetics со всем, что ей было нужно. Он утверждал, что Дженнер попросила его держаться от нее на расстоянии в пять шагов, что он и сделал, но его якобы обвинили в том, что он испортил ее фотографии и попытался затмить ее.

Эудженио Касниги шел позади Кайли Фото: Getty

"Я не думаю, что это даже фотобомба, потому что я был назначен к ней. Если вы видите других знаменитостей, они всегда назначены к кому-то. Вы, вероятно, просто не заметили приветствующего рядом с ними. Кайли дала мне совет, прежде чем мы вышли на красную дорожку", — сказал мужчина в интервью.

Модель утверждал, что Дженнер сказала ему:

"Не отходи от меня слишком далеко, иначе это будет выглядеть странно, как будто ты преследуешь меня. Но не стой слишком близко, иначе это будет выглядеть так, будто мы встречаемся".

"Оглядываясь назад, это было действительно так. Она хотела, чтобы я держался в пяти шагах от нее, поэтому мы так и сделали. Я не притворялся ее спутником или кем-то в этом роде".

Несмотря на то, что его не пригласили снова на Met Gala, Касниги подчеркнул, что не считает Дженнер ответственной за инцидент. Хотя он "ничего не слышал" от команды звезды реалити-шоу после мероприятия, модель утверждал, что его увольнение не было ее "ответственностью или проблемой", и он "даже не знает, помнит ли она всю историю".

Эудженио помогал Кайли на красной дорожке Фото: Getty

Итальянец добавил, что Кайли "старалась быть одна на красной дорожке" на Met Gala 2024 года, где темой был "Сад времени" в соответствии с открытием выставки Института костюма "Спящие красавицы: пробуждающая мода".

"Она не хотела никакой помощи. Я не знаю, связано ли это со мной или нет", — добавил он.

Хотя Касниги еще не получил ответа от команды Дженнер об инциденте, позже он пересекся с матерью двоих детей во время мероприятия в Бруклинском музее, "но, очевидно, вокруг нее было много людей".

Что касается увольнения, то оно для Эудженио стало шоком, поскольку за месяц до бала его снова взяли на эту работу. Касниги говорит, что организаторы мероприятия якобы заявили, что он виноват во всем этом внимании.

"Они обвинили меня. Они сказали: "Ты сама все это сделал, поэтому мы больше не хотим с тобой работать. Сегодня они дали мне знать, что отстранили меня. Они уволили меня, потому что в прошлом году я стал вирусным", – говорил он в соцсети в мае прошлого года.

Мужчина упомянул, что его работодатель — не Vogue или Музей искусств Метрополитен, где проводится ежегодное мероприятие, а неназванная компания, которая была нанята для подбора персонала для мероприятия.

Затем в его TikTok появились кадры с красной дорожки мероприятия 2023 года, где Эмма Чемберлен брала интервью у Дженни Ким из Blackpink.

На заднем плане можно было увидеть Касниги, выполняющего свою работу. Камера отошла от Чемберлен и Ким и сфокусировалась на лице итальянца. Кадры стали вирусными, и на экране появился текст: "Пытаюсь сфокусироваться на том, как Эмма берет интервью у Дженни, но…"

Касниги засветился на фоне Дженни Ким из Blackpink

Касниги объяснил в видео TikTok, что ранее он не мог отвечать на все внимание, поскольку был связан соглашением о неразглашении.

Эудженио живет и работает в Нью-Йорке

"Это достаточно забавно. Они уволили меня, чтобы теперь я мог говорить все, что захочу", – сказал модель.

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