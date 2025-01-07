Тріснуло по шву: Кайлі Дженнер потрапила в неприємний інцидент на "Золотому глобусі 2025" (фото)

Кайлі намагалася заховати місце розриву, але всюдисущі фотографи помітили дірку на її лівому стегні.

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Кайлі Дженнер повторила долю своєї старшої сестри Кім Кардаш'ян, у якої по шву тріснула легендарна сукня Мерилін Монро. Вінтажне сріблясте відверте вбрання від Versace з квітковими деталями, глибоким вирізом і високим розрізом, яке вона одягла на "Золотий глобус 2025", не витримало пишних стегон моделі та зрадницьки порвалося. Це помітно на фотографіях, зроблених журналістами на афтепаті премії "Золотий глобус".

Кайлі Дженнер у ще цілормій сукні Фото: Instagram kyliejenner

На фотографіях дівчина сидить між сестрами Фаннінг, і на її стегні помітний розрив. Також його видно, коли вона позує зі спини з Ель і стоїть із Тімоті.

На лівому стегні Кайлі складно не помітити зрадницький розрив Фото: Getty Images Фото: Getty Images

У схожій сукні, тільки в рожевій її версії, британська акторка Елізабет Герлі з'явилася на 18-ій щорічній церемонії вручення премії CFDA 2 червня 1999 року в 69-му полку Арсеналу в Нью-Йорку. Вбрання було створено для весняної колекції Atelier Versace 1999 року.

Елізабет Герлі в такій самій сукні, 1999 рік Фото: Getty Images

На церемонії Кайлі була разом зі своїм коханим Тімоті Шаламе. Свої стосунки модель і актор підтвердили наприкінці 2023 року, а нещодавно Кайлі вже встигли запідозрити у вагітності.

На цьому фото також добре видно місце розриву Фото: Getty Images

Пара разом з'являлася на двох церемоніях "Золотий глобус", на спортивних заходах і прем'єрах. Зазвичай вважаючи за краще тримати свої стосунки далеко від уваги громадськості, Тімоті та Кайлі навіть спровокували чутки про розрив, коли їх більше не бачили разом. Однак потім виявилося, що вони стали більш вибірковими в питанні того, які заходи відвідувати.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе цілувалися на церемонії "Золотий глобус-2025".