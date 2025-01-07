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Стиль життя

Тріснуло по шву: Кайлі Дженнер потрапила в неприємний інцидент на "Золотому глобусі 2025" (фото)

Versace, Кайлі Дженнер, золотий глобус
Кайлі Дженнер обрала для церемонії вбрання від Versace

Кайлі намагалася заховати місце розриву, але всюдисущі фотографи помітили дірку на її лівому стегні.

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Кайлі Дженнер повторила долю своєї старшої сестри Кім Кардаш'ян, у якої по шву тріснула легендарна сукня Мерилін Монро. Вінтажне сріблясте відверте вбрання від Versace з квітковими деталями, глибоким вирізом і високим розрізом, яке вона одягла на "Золотий глобус 2025", не витримало пишних стегон моделі та зрадницьки порвалося. Це помітно на фотографіях, зроблених журналістами на афтепаті премії "Золотий глобус".

Кайлі Дженнер Fullscreen
Кайлі Дженнер у ще цілормій сукні
Фото: Instagram kyliejenner

На фотографіях дівчина сидить між сестрами Фаннінг, і на її стегні помітний розрив. Також його видно, коли вона позує зі спини з Ель і стоїть із Тімоті.

Кайлі Дженнер, золотий глобус 2025 Fullscreen
На лівому стегні Кайлі складно не помітити зрадницький розрив
Фото: Getty Images
Кайлі Дженнер, золотий глобус 2025 Fullscreen
Фото: Getty Images

У схожій сукні, тільки в рожевій її версії, британська акторка Елізабет Герлі з'явилася на 18-ій щорічній церемонії вручення премії CFDA 2 червня 1999 року в 69-му полку Арсеналу в Нью-Йорку. Вбрання було створено для весняної колекції Atelier Versace 1999 року.

Елізабет Герлі Fullscreen
Елізабет Герлі в такій самій сукні, 1999 рік
Фото: Getty Images

На церемонії Кайлі була разом зі своїм коханим Тімоті Шаламе. Свої стосунки модель і актор підтвердили наприкінці 2023 року, а нещодавно Кайлі вже встигли запідозрити у вагітності.

тімоті шаламе кайлі дженнер сукня золотий глобус Fullscreen
На цьому фото також добре видно місце розриву
Фото: Getty Images

Пара разом з'являлася на двох церемоніях "Золотий глобус", на спортивних заходах і прем'єрах. Зазвичай вважаючи за краще тримати свої стосунки далеко від уваги громадськості, Тімоті та Кайлі навіть спровокували чутки про розрив, коли їх більше не бачили разом. Однак потім виявилося, що вони стали більш вибірковими в питанні того, які заходи відвідувати.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе цілувалися на церемонії "Золотий глобус-2025".