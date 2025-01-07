Треснуло по шву: Кайли Дженнер попала в неприятный инцидент на "Золотом глобусе 2025" (фото)

Кайли пыталась спрятать место разрыва, но вездесущие фотографы заметили дыру на ее левом бедре.

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Кайли Дженнер повторила судьбу своей старшей сестры Ким Кардашьян, у которой по шву треснуло легендарное платье Мерилин Монро. Винтажный серебристый облегающий наряд от Versace с цветочными деталями, глубоким вырезом и высоким разрезом, который она надела на "Золотой глобус 2025", не выдержал пышных бедер модели и предательски порвался. Это заметно на фотографиях, сделанных журналистами на афтепати премии "Золотой глобус".

Кайли Дженнер в еще целорм платье Фото: Instagram kyliejenner

На фотографиях девушка сидит между сестрами Фаннинг, и на ее бедре заметен разрыв. Также он виден, когда она позирует со спины с Эль и стоит с Тимоти.

На левом бедре Кайли сложно не заметить предательский разрыв Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В похожем платье, только в розовой его версии, британская актриса Элизабет Херли появилась на 18-ой ежегодной церемонии вручения премии CFDA 2 июня 1999 года в 69-м полку Арсенала в Нью-Йорке. Наряд был создан для весенней коллекции Atelier Versace 1999 года.

Элизабет Херли в таком же платье, 1999 год Фото: Getty Images

На церемонии Кайли была вместе со своим возлюбленным Тимоти Шаламе. Свои отношения модель и актер подтвердили в конце 2023 года, а недавно Кайли уже успели заподозрить в беременности.

На этом фото также хорошо видно место разрыва Фото: Getty Images

Пара вместе появлялась на двух церемониях "Золотой глобус", на спортивных мероприятиях и премьерах. Обычно предпочитая держать свои отношения вдали от внимания общественности, Тимоти и Кайли даже спровоцировали слухи о разрыве, когда их больше не видели вместе. Однако потом оказалось, что они стали более избирательными в вопросе того, какие мероприятия посещать.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе целовались на церемонии "Золотой глобус-2025"