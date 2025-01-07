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Стиль жизни

Треснуло по шву: Кайли Дженнер попала в неприятный инцидент на "Золотом глобусе 2025" (фото)

Versace, Кайли Дженнер, золотой глобус
Кайли Дженнер выбрала для церемонии наряд от Versace

Кайли пыталась спрятать место разрыва, но вездесущие фотографы заметили дыру на ее левом бедре.

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Кайли Дженнер повторила судьбу своей старшей сестры Ким Кардашьян, у которой по шву треснуло легендарное платье Мерилин Монро. Винтажный серебристый облегающий наряд от Versace с цветочными деталями, глубоким вырезом и высоким разрезом, который она надела на "Золотой глобус 2025", не выдержал пышных бедер модели и предательски порвался. Это заметно на фотографиях, сделанных журналистами на афтепати премии "Золотой глобус".

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Кайли Дженнер в еще целорм платье
Фото: Instagram kyliejenner

На фотографиях девушка сидит между сестрами Фаннинг, и на ее бедре заметен разрыв. Также он виден, когда она позирует со спины с Эль и стоит с Тимоти.

Кайли Дженнер, золотой глобус 2025 Fullscreen
На левом бедре Кайли сложно не заметить предательский разрыв
Фото: Getty Images
Кайли Дженнер, золотой глобус 2025 Fullscreen
Фото: Getty Images

В похожем платье, только в розовой его версии, британская актриса Элизабет Херли появилась на 18-ой ежегодной церемонии вручения премии CFDA 2 июня 1999 года в 69-м полку Арсенала в Нью-Йорке. Наряд был создан для весенней коллекции Atelier Versace 1999 года.

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Элизабет Херли в таком же платье, 1999 год
Фото: Getty Images

На церемонии Кайли была вместе со своим возлюбленным Тимоти Шаламе. Свои отношения модель и актер подтвердили в конце 2023 года, а недавно Кайли уже успели заподозрить в беременности.

тимоти шаламе кайли дженнер платье золотой глобус Fullscreen
На этом фото также хорошо видно место разрыва
Фото: Getty Images

Пара вместе появлялась на двух церемониях "Золотой глобус", на спортивных мероприятиях и премьерах. Обычно предпочитая держать свои отношения вдали от внимания общественности, Тимоти и Кайли даже спровоцировали слухи о разрыве, когда их больше не видели вместе. Однако потом оказалось, что они стали более избирательными в вопросе того, какие мероприятия посещать.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе целовались на церемонии "Золотой глобус-2025"