Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе спровоцировали слухи о разрыве

С самого начала отношений пары многие поклонники модели и актера предполагали, что они вместе только ради пиара. Однако со временем даже скептики поверили в искренность чувств.

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28-летний актер Тимоти Шаламе и 26-летняя модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер, возможно расстались после романа длительностью почти в год. Такое прелположение сделали поклонники пары, заметив, что с января влюбленные нигде не появлялись вместе, пишет The Sun.

Всвою очередь Кайли непреднамеренно подогрела некоторые из этих слухов о расставании, когда разместила в TikTok видео, в котором показано, как она занимается повседневными делами со своей шестилетней дочерью Сторми Вебстер и старшей сестрой Кендалл.

Некоторые фанаты и комментаторы были убеждены, что этот пост был попыткой "мягкого запуска" разрыва, подчеркнув, насколько хорошо она справляется сама, как мать-одиночка, воспитывающая двоих детей и заботящаяся о постоянно расширяющейся бизнес-империи.

Ни Кайли, ни Тимоте никак не комментируют слухи, предпочитая хранить интригу. Несколькими месяцами ранее они были замечены вместе в колье Cartier Love, которое стоит около 5000 долларов. Появились предположения, что актер подарил девушке свой браслет или же купил им одинаковое украшение.

Некоторые особенно скурпулезные фанаты заговорили даже о том, что Кайли может быть беременна от Тимати, однако, как и все остальные домыслы, эта информация не нашла никакого подтверждения.

Тимоти и Кайли познакомились на неделе моды в Париже в январе 2023 года. Но только в апреле того же года слухи об отношениях начали распространяться, когда узнаваемый черный внедорожник Кайли был замечен у дома Тимоти в Беверли-Хиллз. Позже в том же месяце очевидец рассказал СМИ, что Тимоти сел в внедорожник Кайли после того, как они покинули художественную выставку в Санта-Монике. Сообщалось, что к концу месяца они официально встречались, хотя они старались держать детали своих отношений в тайне.

Шаламе и Дженнер впервые обнародовали свои отношения в начале сентября прошлого года, а в ноябре посетили престижную премию. Многие обозреватели предполагали, что у них роман ради пиара, однако пара всячески старалась подчеркнуть искренность своих чувств. Они вместе появлялись на спортивных соревнованиях, а Кайли даже тайно посетила премьеру фильма "Вонка", главную роль в котором сыграл Тимоти.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер с дочкой и Тина Кунаки стали звездами показа Jacquemus.