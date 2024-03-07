Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе спровокували чутки про розрив

Від самого початку стосунків пари багато шанувальників моделі та актора припускали, що вони разом тільки заради піару. Однак з часом навіть скептики повірили в щирість почуттів.

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28-річний актор Тімоті Шаламе та 26-річна модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер, можливо, розлучилися після роману тривалістю майже рік. Таке припущення зробили шанувальники пари, помітивши, що з січня закохані ніде не з'являлися разом, пише The Sun.

Своєю чергою Кайлі ненавмисно підігріла деякі з цих чуток про розставання, коли розмістила в TikTok відео, в якому показано, як вона займається повсякденними справами зі своєю шестирічною донькою Стормі Вебстер і старшою сестрою Кендалл.

Деякі фанати і коментатори були переконані, що цей пост був спробою "м'якого запуску" розриву, наголосивши на тому, наскільки добре вона справляється сама, як мати-одиначка, яка виховує двох дітей і дбає про бізнес-імперію, що постійно розширюється.

Ні Кайлі, ні Тімоте ніяк не коментують чутки, вважаючи за краще зберігати інтригу. Кількома місяцями раніше вони були помічені разом у кольє Cartier Love, яке коштує близько 5000 доларів. З'явилися припущення, що актор подарував дівчині свій браслет або ж купив їм однакову прикрасу.

Деякі особливо ретельно фанати заговорили навіть про те, що Кайлі може бути вагітною від Тіматі, однак, як і всі інші домисли, ця інформація не знайшла жодного підтвердження.

Тімоті і Кайлі познайомилися на тижні моди в Парижі в січні 2023 року. Але тільки у квітні того ж року чутки про стосунки почали поширюватися, коли впізнаваний чорний позашляховик Кайлі помітили біля будинку Тімоті в Беверлі-Гіллз. Пізніше того ж місяця очевидець розповів ЗМІ, що Тімоті сів у позашляховик Кайлі після того, як вони покинули художню виставку в Санта-Моніці. Повідомлялося, що до кінця місяця вони офіційно зустрічалися, хоча вони намагалися тримати деталі своїх стосунків у таємниці.

Шаламе і Дженнер вперше оприлюднили свої стосунки на початку вересня минулого року, а в листопаді відвідали престижну премію. Багато оглядачів припускали, що у них роман заради піару, проте пара всіляко намагалася підкреслити щирість своїх почуттів. Вони разом з 'являлися на спортивних змаганнях, а Кайлі навіть таємно відвідала прем'єру фільму "Вонка", головну роль у якому зіграв Тімоті.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер з донькою і Тіна Кунакі стали зірками показу Jacquemus.