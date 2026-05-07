Меган Маркл показала принца Арчі, якому виповнилося 7 років (фото)

Меган Маркл поділилася чарівними новими фотографіями принца Арчі з нагоди його 7-го дня народження.

44-річна герцогиня Сассекська показала рідкісні фото свого сина в Instagram, як він святкує 7-й день народження в Каліфорнії.

Як виглядає син принца Гаррі

Щоб відзначити важливий день, Меган поділилася двома фотографіями: однією з дня народження Арчі у 2019 році, а другою, на якій Арчі гуляє пляжем разом зі своєю молодшою ​​сестрою, принцесою Лілібет.

Меган зворушливо підписала кадри: "7 років потому… з днем ​​народження нашого милого хлопчика".

Принц Гаррі із сином Арчі Фото: Instagram

Меган і принц Гаррі зробили цей день особливим для свого сина та його сестри, принцеси Лілібет, у своєму особняку вартістю 29 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнія.

Принц Арчі та принцеса Лілібет Фото: Instagram

Раніше Гаррі висловлював своє невдоволення тим, що його дружина публікує знімки їхніх дітей у соцмережі. Такий контент також дратує Букінгемський палац, де вважають, що Меган використовує дітей, щоб просувати свій бізнес.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Меган розповіла австралійським шанувальникам, що її "цькували" в інтернеті протягом десятиліття.

Інсайдери повідомляють, що Кейт Міддлтон готується до "сутички" з принцом Гаррі через дедалі гучніші публічні виступи його дружини Меган Маркл.

Крім того, 9 квітня видання Mirror розповідало про одну річ, яку принц Гаррі просив у батька перед весіллям з Каміллою.