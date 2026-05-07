Меган Маркл показала принца Арчи, которому исполнилось 7 лет (фото)

Меган Маркл поделилась очаровательными новыми фотографиями принца Арчи по случаю его 7-го дня рождения.

44-летняя герцогиня Сассекская показала редкие фото своего сына в Instagram, как он празднует 7-й день рождения в Калифорнии.

Как выглядит сын принца Гарри

Чтобы отметить важный день, Меган поделилась двумя фотографиями: одной с дня рождения Арчи в 2019 году, а второй, на которой Арчи гуляет по пляжу вместе со своей младшей сестрой, принцессой Лилибет.

Меган трогательно подписала кадры: "7 лет спустя... с днем рождения нашего милого мальчика".

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: Instagram

Меган и принц Гарри сделали этот день особенным для своего сына и его сестры, принцессы Лилибет, в своем особняке стоимостью 29 миллионов долларов в Монтесито, Калифорния.

Принц Арчи и принцесса Лилибет Фото: Instagram

Ранее Гарри выражал свое недовольство тем, что его жена публикует снимки их детей в соцсети. Такой контент также раздражает Букингемский дворец, где считают, что Меган использует детей, чтобы продвигать свой бизнес.

