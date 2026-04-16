Меган Маркл назвала себя самым "троллированным" человеком в мире

Принц Гарри заявил, что никогда не хотел быть работающим членом королевской семьи, потому что это "убило" его мать после того, как его жена Меган рассказала австралийским поклонникам, что ее "травили" в интернете в течение десятилетия, и она стала "самым троллируемым человеком во всем мире".

Эти очень личные и эмоциональные комментарии прозвучали на третий день тура герцога и герцогини Сассекских по Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Гарри пожаловался на королевскую семью

Выступая на саммите InterEdge в Мельбурн-парке, Гарри сказал, что на протяжении своей жизни чувствовал себя "потерянным, преданным или полностью бессильным".

Герцог утверждал, что годами "прятал голову в песок", пока не оставил свою роль работающего члена королевской семьи, и не переехал в США с Меган, предполагая, что именно этого хотела бы для него и его мать, принцесса Диана.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью в 2020 году Фото: Скриншот/ВВС

Гарри о маме Диане

"После того, как моя мама умерла незадолго до моего 13-летия, я подумал: "Я не хочу этой работы. Я не хочу этой роли, куда бы это ни привело, мне это не нравится", — говорит Гарри.

Відео дня

"Это убило мою маму, и я был категорически против этого, и я годами прятал голову в песок. В конце концов я понял — ну, подождите, если бы на этой должности был кто-то другой, как бы они максимально использовали эту платформу, эти возможности и ресурсы, которые с ней связаны, чтобы изменить мир?"

Ранее в тот же день пара разговаривала со студентами Мельбурнского технологического университета Суинберн об опасности социальных сетей и их влиянии на психическое здоровье, призывая их быть "сильными".

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Instagram

Меган призналась: "В течение десяти лет, ежедневно в течение десяти лет, меня травили и атаковали. И я была самым троллированным человеком во всем мире. И продолжаю им быть".

