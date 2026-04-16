Меган Маркл назвала себе найбільш "троленою" людиною у світі

Принц Гаррі заявив, що ніколи не хотів бути працюючим членом королівської родини, бо це "вбило" його матір після того, як його дружина Меган розповіла австралійським шанувальникам, що її "цькували" в інтернеті протягом десятиліття, і вона стала "найбільш трольованою людиною у всьому світі".

Ці дуже особисті та емоційні коментарі пролунали на третій день туру герцога та герцогині Сассекських Австралією. Про це пише Daily Mail.

Гаррі поскаржився на королівську родину

Виступаючи на саміті InterEdge в Мельбурн-парку, Гаррі сказав, що протягом свого життя відчував себе "втраченим, зрадженим або повністю безсилим".

Герцог стверджував, що роками "ховав голову в пісок", поки не залишив свою роль працюючого члена королівської родини, і не переїхав до США з Меган, припускаючи, що саме цього хотіла б для нього і його мати, принцеса Діана.

Принц Гаррі та Меган Маркл покинули королівську сімʼю у 2020 році Фото: Скриншот/ВВС

Гаррі про маму Діану

"Після того, як моя мама померла незадовго до мого 13-річчя, я подумав: "Я не хочу цієї роботи. Я не хочу цієї ролі, куди б це не призвело, мені це не подобається", — каже Гаррі.

"Це вбило мою маму, і я був категорично проти цього, і я роками ховав голову в пісок. Зрештою я зрозумів — ну, зачекайте, якби на цій посаді був хтось інший, як би вони максимально використали цю платформу, ці можливості та ресурси, які з нею пов’язані, щоб змінити світ?"

Раніше того ж дня пара розмовляла зі студентами Мельбурнського технологічного університету Суїнберн про небезпеку соціальних мереж та їх вплив на психічне здоров’я, закликаючи їх бути "сильними".

Принц Гаррі та Меган Маркл із сином Арчі Фото: Instagram

Меган зізналася: "Протягом десяти років, щодня протягом десяти років, мене цькували та атакували. І я була найбільш троленою людиною в усьому світі. І продовжую нею бути".

