Победитель "МастерШефа" после мобилизации вышел на связь (фото)
Победитель 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Александр Зубко после мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, о чем стало известно два месяца назад, рассказал о своем состоянии.
Кондитер ответил на вопросы поклонников в Instagram (oleksandr_zubko_ ).
Где сейчас Александр Зубко
"Скажу честно, не всегда легко, но сейчас не очень хочу в это углубляться. Просто работаю над собой, стараюсь принимать себя. Замечать только позитив в этом мире", — отметил победитель "МастерШефа".
Зубко также поделился, что многие интересуются его самочувствием и спрашивают, где он.
"Спасибо всем, кто пишет, интересуется и волнуется. Я в норме, делаю работу на пользу стране", — написал Александр.
Также Зубко показался с "армейским бутербродом" и признался, что в полевых условиях готовил собратьям профитроли.
Победитель "МастерШефа" мобилизовался
14 марта Александр Зубко сообщил, что вступил в ряды украинской армии.
"Друзья, пришло время рассказать, где я пропал. После финала МастерШеф, который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие изменения. Я стал в ряды ВСУ Прошел военные учения. Для меня это был совершенно новый опыт. Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", — написал Александр.
В частности, кулинар поблагодарил каждого за поддержку.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский блогер и участник шоу "МастерШеф" по имени Роман уехал из Украины в Германию.
- Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала экстелеведущего и военного Вадима Карпьяка за то, что тот после "пафосной мобилизации" стал спикером и ходит на форумы олигарха Пинчука.
Кроме того, украинский блогер и журналист Богдан Амосов присоединился к войску в начале 2026 года.