Переможець "МастерШефу" після мобілізації вийшов на зв'язок (фото)

Переможець 16-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Олександр Зубко після мобілізації до лав Збройних сил України, про що стало відомо два місяці тому, розповів про свій стан.

Кондитер відповів на запитання прихильників в Instagram (oleksandr_zubko_ ).

Де зараз Олександр Зубко

"Скажу чесно, не завжди легко, але зараз не дуже хочу в це заглиблюватися. Просто працюю над собою, намагаюся приймати себе. Помічати тільки позитив у цьому світі", — зазначив переможець "МастерШефу".

Зубко також поділився, що багато хто цікавиться його самопочуттям та питає, де він.

"Дякую всім, хто пише, цікавиться і хвилюється. Я в нормі, роблю роботу на користь країні", — написав Олександр.

Також Зубко показався з "армійським бутербродом" та зізнався, що в польових умовах готував побратимам профітролі.

14 березня Олександр Зубко повідомив, що долучився до лав української армії.

"Друзі, настав час розповісти, де я пропав. Після фіналу МастерШеф, який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я став до лав ЗСУ Пройшов військові навчання. Для мене це був абсолютно новий досвід. Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", — написав Олександр.

Зокрема, кулінар подякував кожному за підтримку.

