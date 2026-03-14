"Це зовсім не моя стихія": переможець "МастерШеф" мобілізувався до ЗСУ
Переможець телепроекту "МастерШеф" Олександр Зубко мобілізувався. Він став військовослужбовцем Збройних сил України.
Після фіналу "Мастер Шеф" Олександр Зубко долучився до ЗСУ. Про це кондитер розповів на своїй сторінці в соцмережі.
Після фіналу 16 сезону відомого телепроекту "МастерШеф", у житті житті переможця сталися великі зміни — він став до лав Збройних Сил.
25-річний кондитер з Вінниці пройшов військові навчання, які стали для нього абсолютно новим досвідом.
Він визнав, що у військових навчаннях для новобранців, які йому довелося пройти, було багато складного, повчального та дуже багато нового.
"Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", — зазначив Олександр Зубко, подякувавши своїм підписникам за підтримку.
Також він виклав свою фотографію в однострої на тлі маскувальної сітки.
Нагадаємо, у фіналі сезону, який транслювався наприкінці 2025 року, за титул переможця Олександр боровся з власницею магазину функціональних грибів з Костополя Рівненської області 25-річною Галиною Оруджевою та 28-річною підприємицею з Київської області Дарією Фатєєвою. Хлопець вразив суддів концепцію білосніжного ресторану з сучасним українським акцентом та приготованими блюдами.
У травні 2025 року стало відомо, що шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво приєднався до 429-го полку безпілотної авіації "Ахіллес". Колумбієць долучився до позаштатної команди, інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу.
