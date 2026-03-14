"Це зовсім не моя стихія": переможець "МастерШеф" мобілізувався до ЗСУ

Переможець телепроекту "МастерШеф" Олександр Зубко мобілізувався. Він став військовослужбовцем Збройних сил України.

Після фіналу 16 сезону відомого телепроекту "МастерШеф", у житті житті переможця сталися великі зміни — він став до лав Збройних Сил.

25-річний кондитер з Вінниці пройшов військові навчання, які стали для нього абсолютно новим досвідом.

Він визнав, що у військових навчаннях для новобранців, які йому довелося пройти, було багато складного, повчального та дуже багато нового.

"Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", — зазначив Олександр Зубко, подякувавши своїм підписникам за підтримку.

Також він виклав свою фотографію в однострої на тлі маскувальної сітки.

Нагадаємо, у фіналі сезону, який транслювався наприкінці 2025 року, за титул переможця Олександр боровся з власницею магазину функціональних грибів з Костополя Рівненської області 25-річною Галиною Оруджевою та 28-річною підприємицею з Київської області Дарією Фатєєвою. Хлопець вразив суддів концепцію білосніжного ресторану з сучасним українським акцентом та приготованими блюдами.

У травні 2025 року стало відомо, що шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво приєднався до 429-го полку безпілотної авіації "Ахіллес". Колумбієць долучився до позаштатної команди, інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу.

Фокус писав, що суперфіналіст шоу "МастерШеф-15" Денис Савенко виїхав з України до Чехії. Юнак зі своєю дівчиною переїхав до Праги, де знайшов хорошу роботу.