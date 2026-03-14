"Это совсем не моя стихия": победитель "МастерШеф" мобилизовался в ВСУ

Победитель телепроекта "МастерШеф" Александр Зубко мобилизовался. Он стал военнослужащим Вооруженных сил Украины.

После финала "МастерШеф" Александр Зубко присоединился к ВСУ. Об этом кондитер рассказал на своей странице в соцсети.

После финала 16 сезона известного телепроекта "МастерШеф", в жизни жизни победителя произошли большие изменения — он стал в ряды Вооруженных Сил.

25-летний кондитер из Винницы прошел военные учения, которые стали для него совершенно новым опытом.

Он признал, что в военных учениях для новобранцев, которые ему пришлось пройти, было много сложного, поучительного и очень много нового.

"Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", — отметил Александр Зубко, поблагодарив своих подписчиков за поддержку.

Відео дня

Также он показал свою фотографию в форме на фоне маскировочной сетки.

Напомним, в финале сезона, который транслировался в конце 2025 года, за титул победителя Александр боролся с владелицей магазина функциональных грибов из Костополя Ровенской области 25-летней Галиной Оруджевой и 28-летней предпринимательницей из Киевской области Дарьей Фатеевой. Парень поразил судей концепцией белоснежного ресторана с современным украинским акцентом и приготовленными блюдами.

В мае 2025 года стало известно, что шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво присоединился к 429-му полку беспилотной авиации "Ахиллес". Колумбиец присоединился к внештатной команде, интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения.

Фокус писал, что суперфиналист шоу "МастерШеф-15" Денис Савенко уехал из Украины в Чехию. Юноша со своей девушкой переехал в Прагу, где нашел хорошую работу.