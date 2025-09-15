"Очень сложное решение": финалист шоу "МастерШеф" покинул Украину (видео)

21-летний суперфиналист шоу "МастерШеф-15" Денис Савенко сообщил, что уехал из Украины в Чехию. Решение далось ему непросто, однако он уже частично сумел там адаптироваться и даже нашел хорошую работу.

Юноша переехал в Прагу, где будет жить вместе со своей девушкой. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Instagram.

Денис Савенко выехал из Украины

Недавно на некоторое время кулинар исчез из своего блога, из-за чего его подписчики начали волноваться и засыпали юношу вопросами. Поэтому Денис опубликовал ролик, в котором все публично объяснил. Оказалось, что Савенко выехал из Украины. По его словам, решение далось тяжело, а сейчас он находится в Праге, где живет его девушка.

Юноша отметил, что ему морально трудно было жить в Харькове. Он не мог нормально функционировать под постоянными обстрелами.

К тому же, на новом месте ему уже удалось найти перспективную работу.

"Блог немного изменится. Больше я не дома. Больше у меня нет той кухни и тех возможностей, столько времени для ведения блога, именно кулинарного. Но теперь вы будете видеть путешествия, профессиональную кухню, рецепты из профессиональной кухни, жизнь повара, а, возможно, и шеф-повара", — сказал он.

Савенко смог официально покинуть Украину во время действия военного положения из-за того, что правительство недавно поддержало выезд мужчинам 18-22 лет.

В комментариях кулинара поддержали его поклонники:

"Денчик, все получится".

"Это будет поиск нового тебя. Классно, что ты молод и у тебя все впереди!!!! Будет сложно, но у тебя все получится!!! Может наконец-то что-то вместе приготовим".

"Успехов!!! У Вас все получится! Вы очень приятный человек".

"Поздравляю Вас Денис. Успехов Вам, всего наилучшего. Пусть осуществляются все ваши мечты".

