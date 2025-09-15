"Дуже складне рішення": фіналіст шоу "МастерШеф" покинув Україну (відео)

21-річний суперфіналіст шоу "МастерШеф-15" Денис Савенко повідомив, що виїхав з України до Чехії. Рішення далося йому непросто, проте він уже частково зумів там адаптуватися та навіть знайшов хорошу роботу.

Юнак переїхав до Праги, де буде жити разом зі своєю дівчиною. Про це він розповів у відео, опублікованому в Instagram.

Денис Савенко виїхав з України

Нещодавно на певний час кулінар зник зі свого блогу, через що його підписники почали хвилюватись та засипали юнака запитаннями. Через це Денис опублікував ролик, у якому все публічно пояснив. Виявилось, що Савенко виїхав з України. За його словами, рішення далося важко, а наразі він перебуває у Празі, де живе його дівчина.

Юнак наголосив, що йому морально важко було жити в Харкові. Він не міг нормально функціонувати під постійними обстрілами.

До того ж, на новому місці йому вже вдалося знайти перспективну роботу.

"Блог трішечки зміниться. Більше я не вдома. Більше в мене немає тієї кухні і тих можливостей, стільки часу для ведення блогу, саме кулінарного. Але тепер ви будете бачити подорожі, професійну кухню, рецепти з професійної кухні, життя кухаря, а, можливо, і шеф-кухаря", — сказав він.

Савенко зміг офіційно покинути Україну під час дії воєнного стану через те, що уряд нещодавно підтримав виїзд чоловікам 18-22 років.

У коментарях кулінара підтримали його прихильники:

"Денчік, все вийде".

"Це буде пошук нового тебе. Класно, що ти молодий і в тебе все попереду!!!! Буде складно, але в тебе все вийде!!! Може нарешті щось разом приготуємо".

"Успіхів!!! В Вас все вийде! Ви дуже приємна людина".

"Вітаю Вас Денис. Успіхів Вам, всього найкращого. Нехай здійснюються всі ваші мрії".

