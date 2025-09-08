"Йому не соромно": відома співачка розкрила, як її чоловік виїхав з України

Українська співачка Луна (Христина Герасимова) розкрила правду про виїзд свого чоловіка Олександра Волощука за кордон під час дії воєнного стану. Наразі родина артистки проживає в Іспанії.

Луна дала інтерв’ю російському проєкту "А поговорить", у якому наголосила, що вони з чоловіком хабарів задля виїзду не давали.

Під час війни пара з двома дітьми оселилася в Барселоні. Колишня дружина Юрія Бардаша заявила, що Олександр перетнув кордон потягом і про втечу не шкодує.

"Виїхав поїздом через кордон. Так, він чоловік, якому не можна виїжджати, але так склалося, що вийшло. Ми грошей не давали. Є інші шляхи виїзду. Думаю, що йому не соромно. Абсолютно немає відчуття, що я зраджую когось своїми вчинками. Тому що, як сказав Мамардашвілі, "істина дорожча за Батьківщину". Моя істина полягає в тому, що ми хочемо прожити нашою сім’єю наше життя, продовжити рід і залишити слід у вигляді творчості. Не готові пожертвувати життям заради землі. Для мене цінніше моє життя і життя моєї родини, ніж боротьба за територію", — сказала Христина.

Луна з родиною Фото: Instagram

Де зараз співачка Луна

Луна додала, що під час війни не хотіла призупиняти свою творчу діяльність: "Прийшло усвідомлення, що для нас найбільшою цінністю є сім’я. Ми ухвалили рішення виїжджати, щоб мати змогу гастролювати. Інакше з України складно виїжджати на гастролі, бо ті, хто не має військового квитка і він неоновлений, то вони не можуть податися до Мінкульту на виїзд".

Про виїзд Луни за кордон стало відомо у 2024 році. Тоді артистка казала, що остаточно на це рішення вплинув обстріл "Охматдиту", який розташований недалеко від її квартири. Під час війни артистка народила дитину, тому стала ще більш вразливою і хотіла перевезти своїх двох дітей у безпечне місце. Наразі вони живуть в Іспанії.

Луна Фото: Instagram

