Зрадника України Юрія Бардаша заблокували на YouTube після введення санкцій

Продюсера та співака Юрія Бардаша, який після початку повномасштабної війни переїхав до Росії та почав активно підтримувати військову агресію проти своєї Батьківщини, заблоковано на YouTube. Обмеження введені лише на території України.

Центр протидії дезінформації офіційно повідомив про блокування доступу до YouTube-каналу Юрія Бардаша на території України. Це рішення прийнято внаслідок персональних санкцій РНБО.

Бардаш після початку повномасштабної війни відкрито підтримував російську агресію та поширював наративи, що збігаються з пропагандою РФ.

Він прославився насамперед завдяки своїй роботі з популярними українськими гуртами Quest Pistols, "Гриби", "Нерви" та сольним проєктом YOURA. Продюсер кардинально змінив свою позицію після початку російського вторгнення й виїхав до Росії, де отримав громадянство країни-агресора.

Рішення суду щодо Бардаша

Вінницький міський суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України. Той активно поширював проросійські наративи через свій Telegram-канал, зокрема закликаючи до захоплення Києва та Харкова.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Указ Президента

У квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Бардаша. За це передбачено блокування активів, позбавлення державних нагород та інших відзнак.

Варто додати, що обмеження YouTube-каналу Бардаша чинні лише на території України. Якщо скористатися VPN-сервісами, то весь контент знаходиться у вільному доступі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

23 січня 2024 року Юрій Бардаш отримав громадянство Росії.

СБУ повідомила про підозру Бардашу через заклики до захоплення Києва і Харкова, а також виправдання війни РФ проти України.

За кілька днів сам Бардаш назвав "великою честю" звинувачення, які висунули проти нього.