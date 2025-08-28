Предателя Украины Юрия Бардаша заблокировали на YouTube после введения санкций

Продюсера и певца Юрия Бардаша, который после начала полномасштабной войны переехал в Россию и начал активно поддерживать военную агрессию против своей Родины, заблокировали на YouTube. Ограничения введены только на территории Украины.

Центр противодействия дезинформации официально сообщил о блокировании доступа к YouTube-каналу Юрия Бардаша на территории Украины. Это решение принято вследствие персональных санкций СНБО.

Бардаш после начала полномасштабной войны открыто поддерживал российскую агрессию и распространял нарративы, совпадающие с пропагандой РФ.

Он прославился прежде всего благодаря своей работе с популярными украинскими группами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и сольным проектом YOURA. Продюсер кардинально изменил свою позицию после начала российского вторжения и уехал в Россию, где получил гражданство страны-агрессора.

Решение суда по Бардашу

Винницкий городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины. Тот активно распространял пророссийские нарративы через свой Telegram-канал, в частности призывая к захвату Киева и Харькова.

Суд назначил Бардашу наказание в виде 10 лет лишения свободы Фото: Instagram

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

Указ Президента

В апреле 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Бардаша. За это предусмотрена блокировка активов, лишение государственных наград и других отличий.

Стоит добавить, что ограничения YouTube-канала Бардаша действуют только на территории Украины. Если воспользоваться VPN-сервисами, то весь контент находится в свободном доступе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

23 января 2024 года Юрий Бардаш получил гражданство России.

СБУ сообщила о подозрении Бардашу из-за призывов к захвату Киева и Харькова, а также оправдания войны РФ против Украины.

Через несколько дней сам Бардаш назвал "большой честью" обвинения, которые выдвинули против него.