"Ему не стыдно": известная певица раскрыла, как ее муж уехал из Украины

Украинская певица Луна (Кристина Герасимова) раскрыла правду о выезде своего мужа Александра Волощука за границу во время действия военного положения. Сейчас семья артистки проживает в Испании.

Луна дала интервью российскому проекту "А поговорить", в котором отметила, что они с мужем взяток для выезда не давали.

Во время войны пара с двумя детьми поселилась в Барселоне. Бывшая жена Юрия Бардаша заявила, что Александр пересек границу на поезде и о побеге не жалеет.

"Выехал поездом через границу. Да, он человек, которому нельзя выезжать, но так сложилось, что получилось. Мы денег не давали. Есть другие пути выезда. Думаю, что ему не стыдно. Абсолютно нет ощущения, что я предаю кого-то своими поступками. Потому что, как сказал Мамардашвили, "истина дороже Родины". Моя истина заключается в том, что мы хотим прожить нашей семьей нашу жизнь, продолжить род и оставить след в виде творчества. Не готовы пожертвовать жизнью ради земли. Для меня ценнее моя жизнь и жизнь моей семьи, чем борьба за территорию", — сказала Кристина.

Луна с семьей Фото: Instagram

Где сейчас певица Луна

Луна добавила, что во время войны не хотела приостанавливать свою творческую деятельность: "Пришло осознание, что для нас наибольшей ценностью является семья. Мы приняли решение выезжать, чтобы иметь возможность гастролировать. Иначе из Украины сложно выезжать на гастроли, потому что те, кто не имеет военного билета и он необновленный, то они не могут податься в Минкульт на выезд".

О выезде Луны за границу стало известно в 2024 году. Тогда артистка говорила, что окончательно на это решение повлиял обстрел "Охматдета", который расположен недалеко от ее квартиры. Во время войны артистка родила ребенка, поэтому стала еще более уязвимой и хотела перевезти своих двух детей в безопасное место. Сейчас они живут в Испании.

Луна Фото: Instagram

