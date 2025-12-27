Кто стал победителем "МастерШеф" 16 сезон: состоялся финал шоу
В финале кулинарного шоу "МастерШеф" Украина стало известно имя победителя — им стал 25-летний кондитер из Винницы Александр Зубко. Решающий выпуск "МастерШеф" 16 сезон стал яркой кульминацией проекта и вызвал бурное обсуждение среди зрителей.
Популярность проекта остается стабильно высокой: аудитория внимательно следит за обновлениями шоу и снова и снова возвращается к самым ярким моментам сезона. Фокус рассказывает о 16 сезоне и его финалистах.
Где смотреть финал "МастерШеф" 16
Посмотреть выпуск "МастерШеф" можно будет позже на платформе"Телепортал" и СТБ. А также позже он появится на YouTube-канале.
Что известно о финалистах
Александр Зубко — победитель
- Возраст: 25 лет;
- Город: Винница;
- Деятельность: кондитер.
Александр родился и вырос в небольшом селе в простой семье. С детства помогал родителям на кухне, а затем увлекся выпечкой. Начинал с тортов на заказ, постепенно превратил хобби в профессию.
Победа в МастерШеф 16 сезон стала для него важным шагом к осуществлению мечты — открытию собственной кондитерской с авторскими десертами.
Галина Оруджева — финалистка
- Возраст: 25 лет;
- Город: Костополь, Ровенская область;
- Деятельность: владелица магазина функциональных грибов.
Галина пришла на проект как предпринимательница с нестандартным гастрономическим мышлением. Она смело экспериментирует со вкусами и текстурами, считая, что еда должна вызывать эмоции. Ее путь к финалу стал одним из самых ярких в этом сезоне.
Дарья Фатеева — финалистка
- Возраст: 28 лет;
- Город: Тирасполь, Молдова (ныне проживает в Киевской области);
- Деятельность: предпринимательница.
Дарья — активная мама и кулинарная энтузиастка. Ее кухня — это сочетание домашнего уюта и смелых идей, которые не раз помогали ей успешно проходить сложные испытания шоу.
"МастерШеф" 16 сезон: кто что готовил в финале
В финале "МастерШеф" 16 участников имели нелегкую задачу: не просто приготовить собственный ужин с изысканными блюдами, а разработать свою уникальную концепцию ресторана. Финалистам нужно было придумать все: от меню до интерьера, а также подачи блюд.
Дарья придумала концепцию в стиле украинского села на современный лад. Вот что готовила участница:
- закуска: традиционная кровянка;
- основное блюдо: пирог с бычьими хвостами и щеками с соусом на основе демигляса и темного кваса;
- десерт: муссовое пирожное из молочного шоколада в виде фундука с солью внутри и бисквитом из фундука.
Александр вместо этого придумал концепцию белоснежного ресторана с современным украинским акцентом, который украсили растения. Готовил участник следующие блюда:
- закуска: украинский сом с соусом из жареного картофеля, украшенный зеленым маслом из листьев хрена ботвы моркови, а также маринованными цветами укропа;
- основное блюдо: "Сердце леса" — оленина с кремом из пастернака и белых грибов, дополненная пудрой из белых грибов, лисичек и чипсами из пастернака и соусом на основе красного вина;
- десерт: "Дикое поле" — холодный сырник, приготовленный из кисломолочного и козьего сыров с персико-нектариновым и малиновым соусами.
В этом сезоне были такие судьи "МастерШеф" — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
После завершения шоу зрители продолжают обсуждать финал, искать любимые рецепты МастерШеф и возвращаться к ярким моментам проекта, который остается одним из самых популярных кулинарных форматов в Украине.
Напомним, ранее Фокус писал:
- 17 выпуск 16 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" прошел в напряженной борьбе, когда из-за изменения правил каждый следующий раунд борьбы был сложнее, чем предыдущий.
- Как сложилась жизнь Евгения Клопотенко после победы в "МастерШеф 5".
Кроме того, Фокус объяснял, куда делся победитель 4 сезона "МастерШеф" Евгений Злобин.