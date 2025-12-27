Кто стал победителем "МастерШеф" 16 сезон: состоялся финал шоу

В финале кулинарного шоу "МастерШеф" Украина стало известно имя победителя — им стал 25-летний кондитер из Винницы Александр Зубко. Решающий выпуск "МастерШеф" 16 сезон стал яркой кульминацией проекта и вызвал бурное обсуждение среди зрителей.

Популярность проекта остается стабильно высокой: аудитория внимательно следит за обновлениями шоу и снова и снова возвращается к самым ярким моментам сезона. Фокус рассказывает о 16 сезоне и его финалистах.

Где смотреть финал "МастерШеф" 16

Посмотреть выпуск "МастерШеф" можно будет позже на платформе"Телепортал" и СТБ. А также позже он появится на YouTube-канале.

Что известно о финалистах

Александр Зубко — победитель

Возраст: 25 лет;

Город: Винница;

Деятельность: кондитер.

Александр родился и вырос в небольшом селе в простой семье. С детства помогал родителям на кухне, а затем увлекся выпечкой. Начинал с тортов на заказ, постепенно превратил хобби в профессию.

Відео дня

Участник МастерШеф Александр Зубко Фото: МастерШеф СТБ

Победа в МастерШеф 16 сезон стала для него важным шагом к осуществлению мечты — открытию собственной кондитерской с авторскими десертами.

Галина Оруджева — финалистка

Возраст: 25 лет;

Город: Костополь, Ровенская область;

Деятельность: владелица магазина функциональных грибов.

Галина пришла на проект как предпринимательница с нестандартным гастрономическим мышлением. Она смело экспериментирует со вкусами и текстурами, считая, что еда должна вызывать эмоции. Ее путь к финалу стал одним из самых ярких в этом сезоне.

Участница МастерШеф Галина Оруджева Фото: МастерШеф СТБ

Дарья Фатеева — финалистка

Возраст: 28 лет;

Город: Тирасполь, Молдова (ныне проживает в Киевской области);

Деятельность: предпринимательница.

Дарья — активная мама и кулинарная энтузиастка. Ее кухня — это сочетание домашнего уюта и смелых идей, которые не раз помогали ей успешно проходить сложные испытания шоу.

Участница МастерШеф 16 Дарья Фатеева Фото: МастерШеф СТБ

"МастерШеф" 16 сезон: кто что готовил в финале

В финале "МастерШеф" 16 участников имели нелегкую задачу: не просто приготовить собственный ужин с изысканными блюдами, а разработать свою уникальную концепцию ресторана. Финалистам нужно было придумать все: от меню до интерьера, а также подачи блюд.

Дарья придумала концепцию в стиле украинского села на современный лад. Вот что готовила участница:

закуска: традиционная кровянка;

основное блюдо: пирог с бычьими хвостами и щеками с соусом на основе демигляса и темного кваса;

десерт: муссовое пирожное из молочного шоколада в виде фундука с солью внутри и бисквитом из фундука.

Десерт, который подала Дарья в финале "МастерШеф" 16

Александр вместо этого придумал концепцию белоснежного ресторана с современным украинским акцентом, который украсили растения. Готовил участник следующие блюда:

закуска: украинский сом с соусом из жареного картофеля, украшенный зеленым маслом из листьев хрена ботвы моркови, а также маринованными цветами укропа;

основное блюдо: "Сердце леса" — оленина с кремом из пастернака и белых грибов, дополненная пудрой из белых грибов, лисичек и чипсами из пастернака и соусом на основе красного вина;

десерт: "Дикое поле" — холодный сырник, приготовленный из кисломолочного и козьего сыров с персико-нектариновым и малиновым соусами.

Десерт, который приготовил Саша в финале "МастерШеф" 16

В этом сезоне были такие судьи "МастерШеф" — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

После завершения шоу зрители продолжают обсуждать финал, искать любимые рецепты МастерШеф и возвращаться к ярким моментам проекта, который остается одним из самых популярных кулинарных форматов в Украине.

Напомним, ранее Фокус писал:

17 выпуск 16 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" прошел в напряженной борьбе, когда из-за изменения правил каждый следующий раунд борьбы был сложнее, чем предыдущий.

Как сложилась жизнь Евгения Клопотенко после победы в "МастерШеф 5".

Кроме того, Фокус объяснял, куда делся победитель 4 сезона "МастерШеф" Евгений Злобин.