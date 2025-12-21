"МастерШеф" 16 сезон выпуск 17: кто из шестерки кулинаров прошел в финал, а кто не выдержал испытаний

17 выпуск 16 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" прошел в напряженной борьбе, когда из-за изменения правил каждый следующий раунд борьбы был сложнее, чем предыдущий.

По итогам этого этапа борьбы судьи определили трех сильнейших кулинаров сезона — Сашу, Галину и Дарью, которые прошли в финал проекта. Фокус посмотрел новый выпуск "МастерШеф" и рассказывает, как это было.

"МастерШеф 16" 17 выпуск: 1 часть

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 17 выпуск 1 часть

В первом раунде борьбы кулинарам нужно было приготовить азиатское классическое блюдо за 15 минут. Участники готовили наси горенг: это блюдо, состоящее из риса, который жарят на сильном огне с мясом или морепродуктами. Подается наси горенг также с жареным яйцом.

Участники справились с этой задачей по-разному:

у Дарьи блюдо получилось слишком жирным;

Виктория сделала рис слишком мягким и передержала желток;

у Евы рис был слишком жирным, судьям также не понравилась презентация яйца, поскольку она его вырезала с помощью кольца;

наси горенг Саши понравился судьям, хотя выбор курицы был не совсем удачным;

Галина приготовила лучшее блюдо и получила похвалу от Эктора.

На балкон поднялись Галина и Саша по итогам первого этапа.

Во втором раунде испытания участники должны были приготовить Fish and Chips с соусом тартар, классическое британское блюдо, которое готовят из кусков белой рыбы в кляре и подают с картофелем.

Скриншот | Fish and Chips, который должны были приготовить участники

С этим испытанием не справились Евгений и Ева. У Евгения картофель получился слишком водянистым, а в соусе было слишком много чеснока. Рыба в блюде участника была сухой.

Зато Ева недожарила картошку и пересолила ее, а в рыбу дала слишком мало соли. На балкон поднялись Дарья и Виктория.

В третьем, заключительном, раунде борьбы кулинары должны были приготовить классическое итальянское блюдо — аранчини, справившись за 45 минут. Аранчини — это панированные и обжаренные рисовые шарики или конусы, которые начиняют мясом, сыром (обычно моцареллой), овощами (часто горошком) и томатным соусом.

Скриншот | аранчини, которые должны были приготовить участники в третьем раунде

В поединке сошлись Ева и Евгений. Ева приготовила лучшее блюдо, поскольку у Евгения было мало сыра и недоваренный рис. Из-за этого он покинул борьбу.

"МастерШеф 16" 17 выпуск: 2 часть

Скриншот | участница Галина в "МастерШеф 16"

Во второй части выпуска судьи подготовили для участников непростое задание: их ждали продукты из блюд, которые они готовили на кастинге. Однако на этот раз им нужно было кардинально изменить блюда, продемонстрировав свои умения, и уложиться в 45 минут.

Кто что готовил:

Виктория: вместо соленых сырников с томатным соусом — равиолоне с двойной начинкой и запеченным перцем;

Галина: вместо разобранного десерта "Полесье" — панакота из козьего сыра с чипсами и черничным соусом;

Дарья: вместо мозаики из телячьей вырезки с соусом понзу — "роза" из ростбифа, томатов и спаржи;

Ева: вместо филе миньон с капустным пюре — татаки с кремом из моркови, соусом жу, эспумой из сельдерея и маринованной капустой;

Саша: вместо трех видов шу с разными начинками — десерт с грибом, двойным муссом и мороженым.

По решению судей, лучше всего справился Саша. Зато Ева провалила испытание и покинула шоу.

"МастерШеф 16" 17 выпуск: 3 часть

Скриншот | участники, дошедшие до третьего испытания

Третье испытание — самое сложное. Кулинары столкнулись в дуэлях, которые проходили в два раунда каждая. В каждом раунде нужно было приготовить блюдо из трех обязательных продуктов, а стиль блюда выбирал соперник. Победившие поднимались на балкон, а участники, потерпевшие поражение, продолжали бороться за жизнь на проекте.

По итогам раунда, Саша и Галина стали лучшими и поднялись на балкон. Зато Дарья и Виктория сошлись в кулинарной дуэли. Дарья приготовила гьодзе с уткой на насыщенном бульоне, в то время как Виктория не справилась с концепцией, приготовив дим сами с уткой, которые были "на грани".

Итак, в финал попали трое участников:

Саша;

Галина;

Дарья.

