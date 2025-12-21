"МастерШеф" 16 сезон випуск 17: хто з шістки кулінарів пройшов у фінал, а хто не витримав випробувань

17 випуск 16 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" минув у напруженій боротьбі, коли через зміну правил кожен наступний раунд боротьби був складнішим, ніж попередній.

За підсумками цього етапу боротьби судді визначили трьох найсильніших кулінарів сезону — Сашка, Галину та Дар'ю, які пройшли у фінал проєкту. Фокус подивився новий випуск "МастерШеф" та розповідає, як це було.

"МастерШеф 16" 17 випуск: 1 частина

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 17 випуск 1 частина

У першому раунді боротьби кулінарам потрібно було приготувати азійську класичну страву за 15 хвилин. Учасники готували насі горенг: це страва, що складається з рису, який смажать на сильному вогні з м'ясом чи морепродуктами. Подається насі горенг також зі смаженим яйцем.

Учасники впоралися з цим завданням по-різному:

у Дар'ї страва вийшла надто жирною;

Вікторія зробила рис надто м'яким і перетримала жовток;

у Єви рис був занадто жирним, суддям також не сподобалася презентація яйця, оскільки вона його вирізала за допомогою кільця;

насі горенг Сашка сподобався суддям, хоча вибір курки був не зовсім вдалим;

Галина приготувала найкращу страву й отримала похвалу від Ектора.

На балкон підійнялися Галина та Сашко за підсумками першого етапу.

У другому раунді випробування учасники повинні були приготувати Fish and Chips з соусом тартар, класичну британську страву, яку готують зі шматків білої риби у клярі та подають з картоплею.

Скриншот | Fish and Chips, який мали приготувати учасники

З цим випробуванням не впоралися Євген та Єва. У Євгена картопля вийшла надто водянистою, а в соусі було забагато часнику. Риба у страві учасника була сухою.

Натомість Єва недосмажила картоплю та пересолила її, а в рибу дала надто мало солі. На балкон підійнялися Дар'я та Вікторія.

У третьому, заключному, раунді боротьби кулінари повинні були приготувати класичну італійську страву — аранчіні, впоравшись за 45 хвилин. Аранчіні — це паніровані та обсмажені рисові кульки або конуси, які начиняють м'ясом, сиром (зазвичай моцарелою), овочами (часто горошком) та томатним соусом.

Скриншот | аранчіні, які мали приготувати учасники у третьому раунді

У двобої зійшлися Єва та Євген. Єва приготувала кращу страву, оскільки в Євгена було замало сиру та недоварений рис. Через це він покинув боротьбу.

"МастерШеф 16" 17 випуск: 2 частина

Скриншот | учасниця Галина у "МастерШеф 16"

У другій частині випуску судді підготували для учасників непросте завдання: на них чекали продукти зі страв, які вони готували на кастингу. Однак цього разу їм потрібно було кардинально змінити страви, продемонструвавши свої вміння, і вкластися у 45 хвилин.

Хто що готував:

Вікторія: замість солоних сирників з томатним соусом — равіолоне з подвійною начинкою та запеченим перцем;

Галина: замість розібраного десерту "Полісся" — панакота з козячого сиру з чипсами та чорничним соусом;

Дар'я: замість мозаїки з телячої вирізки з соусом понзу — "троянда" з ростбіфу, томатів і спаржі;

Єва: замість філе міньйон з капустяним пюре — татакі з кремом із моркви, соусом жу, еспумою з селери і маринованою капустою;

Сашко: замість трьох видів шу з різними начинками — десерт із грибом, подвійним мусом та морозивом.

За рішенням суддів, найкраще впорався Сашко. Натомість Єва провалила випробування і покинула шоу.

"МастерШеф 16" 17 випуск: 3 частина

Скриншот | учасники, що дійшли до третього випробування

Третє випробування — найскладніше. Кулінари зіткнулися у дуелях, що проходили у два раунди кожна. У кожному раунді потрібно було приготувати страву з трьох обов'язкових продуктів, а стиль страви обирав суперник. Ті, хто перемогли, підіймалися на балкон, а учасники, що зазнали поразки, продовжували змагатися за життя на проєкті.

За підсумками раунду, Сашко та Галина стали найкращими і підійнялися на балкон. Натомість Дар'я та Вікторія зійшлися у кулінарній дуелі. Дар'я приготувала гьодзе з качкою на насиченому бульйоні, у той час як Вікторія не впоралася з концепцією, приготувавши дім сами з качкою, що були "на межі".

Отже, у фінал потрапили троє учасників:

Сашко;

Галина;

Дар'я.

