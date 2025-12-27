Підтримайте нас RU
Хто став переможцем "МастерШеф" 16 сезон: відбувся фінал шоу

хто виграв мастершеф
Хто переміг у "МастерШеф" 16 | Фото: Скрін відео

У фіналі кулінарного шоу "МастерШеф" Україна стало відомо ім’я переможця — ним став 25-річний кондитер із Вінниці Олександр Зубко. Вирішальний випуск "МастерШеф" 16 сезон став яскравою кульмінацією проєкту та викликав бурхливе обговорення серед глядачів.

Популярність проєкту залишається стабільно високою: аудиторія уважно стежить за оновленнями шоу та знову й знову повертається до найяскравіших моментів сезону. Фокус розповідає про 16 сезон та його фіналістів.

Де дивитися фінал "МастерШеф" 16

Переглянути випуск "МастерШеф" можна буде згодом на платформі "Телепортал" та СТБ. А також пізніше він зʼявиться на YouTube-каналі.

Що відомо про фіналістів

Олександр Зубко — переможець

  • Вік: 25 років;
  • Місто: Вінниця;
  • Діяльність: кондитер.

Олександр народився і виріс у невеликому селі в простій родині. З дитинства допомагав батькам на кухні, а згодом захопився випічкою. Починав із тортів на замовлення, поступово перетворив хобі на професію.

хто переміг в мастершеф
Учасник МастерШеф Олександр Зубко
Фото: МастерШеф СТБ

Перемога в МастерШеф 16 сезон стала для нього важливим кроком до здійснення мрії — відкриття власної кондитерської з авторськими десертами.

Галина Оруджева — фіналістка

  • Вік: 25 років;
  • Місто: Костопіль, Рівненська область;
  • Діяльність: власниця магазину функціональних грибів.

Галина прийшла на проєкт як підприємиця з нестандартним гастрономічним мисленням. Вона сміливо експериментує зі смаками та текстурами, вважаючи, що їжа має викликати емоції. Її шлях до фіналу став одним із найяскравіших у цьому сезоні.

переможець мастер шеф
Учасниця МастерШеф Галина Оруджева
Фото: МастерШеф СТБ

Дарія Фатєєва — фіналістка

  • Вік: 28 років;
  • Місто: Тирасполь, Молдова (нині проживає в Київській області);
  • Діяльність: підприємиця.

Дарія — активна мама та кулінарна ентузіастка. Її кухня — це поєднання домашнього затишку й сміливих ідей, що не раз допомагали їй успішно проходити складні випробування шоу.

фінал мастершеф
Учасниця МастерШеф 16 Дарія Фатєєва
Фото: МастерШеф СТБ

"МастерШеф" 16 сезон: хто що готував у фіналі

У фіналі "МастерШеф" 16 учасники мали нелегке завдання: не просто приготувати власну вечерю з вишуканими стравами, а розробити свою унікальну концепцію ресторану. Фіналістам потрібно було придумати все: від меню до інтер'єру, а також подачі страв.

Дарія придумала концепцію у стилі українського села на сучасний лад. Ось що готувала учасниця:

  • закуска: традиційна кров'янка;
  • основна страва: пиріг із бичачими хвостами та щоками з соусом на основі деміглясу та темного квасу;
  • десерт: мусове тістечко з молочного шоколаду у вигляді фундука з сіллю всередині та бісквітом з фундука.
Дарія Фатєєва мастершеф 16 десерт
Десерт, який подала Дарія у фіналі "МастерШеф" 16

Олександр натомість придумав концепцію білосніжного ресторану з сучасним українським акцентом, який прикрасили рослини. Готував учасник наступні страви:

  • закуска: український сом із соусом зі смаженої картоплі, прикрашений зеленою олією з листя хрону бадилля моркви, а також маринованими квітами кропу;
  • основна страва: "Серце лісу" — оленина з кремом з пастернаку та білих грибів, доповнена пудрою з білих грибів, лисичок та чипсами з пастернаку та соусом на основі червоного вина;
  • десерт: "Дике поле" — холодний сирник, приготований з кисломолочного та козячого сирів з персико-нектариновим та малиновим соусами.
Мастершеф 16 фінал
Десерт, який приготував Сашко у фіналі "МастерШеф" 16

Цього сезону були такі судді "МастерШеф" — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Після завершення шоу глядачі продовжують обговорювати фінал, шукати улюблені рецепти МастерШеф та повертатися до яскравих моментів проєкту, який залишається одним із найпопулярніших кулінарних форматів в Україні.

