Хто став переможцем "МастерШеф" 16 сезон: відбувся фінал шоу

У фіналі кулінарного шоу "МастерШеф" Україна стало відомо ім’я переможця — ним став 25-річний кондитер із Вінниці Олександр Зубко. Вирішальний випуск "МастерШеф" 16 сезон став яскравою кульмінацією проєкту та викликав бурхливе обговорення серед глядачів.

Популярність проєкту залишається стабільно високою: аудиторія уважно стежить за оновленнями шоу та знову й знову повертається до найяскравіших моментів сезону. Фокус розповідає про 16 сезон та його фіналістів.

Де дивитися фінал "МастерШеф" 16

Переглянути випуск "МастерШеф" можна буде згодом на платформі "Телепортал" та СТБ. А також пізніше він зʼявиться на YouTube-каналі.

Що відомо про фіналістів

Олександр Зубко — переможець

Вік: 25 років;

Місто: Вінниця;

Діяльність: кондитер.

Олександр народився і виріс у невеликому селі в простій родині. З дитинства допомагав батькам на кухні, а згодом захопився випічкою. Починав із тортів на замовлення, поступово перетворив хобі на професію.

Учасник МастерШеф Олександр Зубко Фото: МастерШеф СТБ

Перемога в МастерШеф 16 сезон стала для нього важливим кроком до здійснення мрії — відкриття власної кондитерської з авторськими десертами.

Галина Оруджева — фіналістка

Вік: 25 років;

Місто: Костопіль, Рівненська область;

Діяльність: власниця магазину функціональних грибів.

Галина прийшла на проєкт як підприємиця з нестандартним гастрономічним мисленням. Вона сміливо експериментує зі смаками та текстурами, вважаючи, що їжа має викликати емоції. Її шлях до фіналу став одним із найяскравіших у цьому сезоні.

Учасниця МастерШеф Галина Оруджева Фото: МастерШеф СТБ

Дарія Фатєєва — фіналістка

Вік: 28 років;

Місто: Тирасполь, Молдова (нині проживає в Київській області);

Діяльність: підприємиця.

Дарія — активна мама та кулінарна ентузіастка. Її кухня — це поєднання домашнього затишку й сміливих ідей, що не раз допомагали їй успішно проходити складні випробування шоу.

Учасниця МастерШеф 16 Дарія Фатєєва Фото: МастерШеф СТБ

"МастерШеф" 16 сезон: хто що готував у фіналі

У фіналі "МастерШеф" 16 учасники мали нелегке завдання: не просто приготувати власну вечерю з вишуканими стравами, а розробити свою унікальну концепцію ресторану. Фіналістам потрібно було придумати все: від меню до інтер'єру, а також подачі страв.

Дарія придумала концепцію у стилі українського села на сучасний лад. Ось що готувала учасниця:

закуска: традиційна кров'янка;

основна страва: пиріг із бичачими хвостами та щоками з соусом на основі деміглясу та темного квасу;

десерт: мусове тістечко з молочного шоколаду у вигляді фундука з сіллю всередині та бісквітом з фундука.

Десерт, який подала Дарія у фіналі "МастерШеф" 16

Олександр натомість придумав концепцію білосніжного ресторану з сучасним українським акцентом, який прикрасили рослини. Готував учасник наступні страви:

закуска: український сом із соусом зі смаженої картоплі, прикрашений зеленою олією з листя хрону бадилля моркви, а також маринованими квітами кропу;

основна страва: "Серце лісу" — оленина з кремом з пастернаку та білих грибів, доповнена пудрою з білих грибів, лисичок та чипсами з пастернаку та соусом на основі червоного вина;

десерт: "Дике поле" — холодний сирник, приготований з кисломолочного та козячого сирів з персико-нектариновим та малиновим соусами.

Десерт, який приготував Сашко у фіналі "МастерШеф" 16

Цього сезону були такі судді "МастерШеф" — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Після завершення шоу глядачі продовжують обговорювати фінал, шукати улюблені рецепти МастерШеф та повертатися до яскравих моментів проєкту, який залишається одним із найпопулярніших кулінарних форматів в Україні.

