Хто став переможцем "МастерШеф" 16 сезон: відбувся фінал шоу
У фіналі кулінарного шоу "МастерШеф" Україна стало відомо ім’я переможця — ним став 25-річний кондитер із Вінниці Олександр Зубко. Вирішальний випуск "МастерШеф" 16 сезон став яскравою кульмінацією проєкту та викликав бурхливе обговорення серед глядачів.
Популярність проєкту залишається стабільно високою: аудиторія уважно стежить за оновленнями шоу та знову й знову повертається до найяскравіших моментів сезону. Фокус розповідає про 16 сезон та його фіналістів.
Де дивитися фінал "МастерШеф" 16
Переглянути випуск "МастерШеф" можна буде згодом на платформі "Телепортал" та СТБ. А також пізніше він зʼявиться на YouTube-каналі.
Що відомо про фіналістів
Олександр Зубко — переможець
- Вік: 25 років;
- Місто: Вінниця;
- Діяльність: кондитер.
Олександр народився і виріс у невеликому селі в простій родині. З дитинства допомагав батькам на кухні, а згодом захопився випічкою. Починав із тортів на замовлення, поступово перетворив хобі на професію.
Перемога в МастерШеф 16 сезон стала для нього важливим кроком до здійснення мрії — відкриття власної кондитерської з авторськими десертами.
Галина Оруджева — фіналістка
- Вік: 25 років;
- Місто: Костопіль, Рівненська область;
- Діяльність: власниця магазину функціональних грибів.
Галина прийшла на проєкт як підприємиця з нестандартним гастрономічним мисленням. Вона сміливо експериментує зі смаками та текстурами, вважаючи, що їжа має викликати емоції. Її шлях до фіналу став одним із найяскравіших у цьому сезоні.
Дарія Фатєєва — фіналістка
- Вік: 28 років;
- Місто: Тирасполь, Молдова (нині проживає в Київській області);
- Діяльність: підприємиця.
Дарія — активна мама та кулінарна ентузіастка. Її кухня — це поєднання домашнього затишку й сміливих ідей, що не раз допомагали їй успішно проходити складні випробування шоу.
"МастерШеф" 16 сезон: хто що готував у фіналі
У фіналі "МастерШеф" 16 учасники мали нелегке завдання: не просто приготувати власну вечерю з вишуканими стравами, а розробити свою унікальну концепцію ресторану. Фіналістам потрібно було придумати все: від меню до інтер'єру, а також подачі страв.
Дарія придумала концепцію у стилі українського села на сучасний лад. Ось що готувала учасниця:
- закуска: традиційна кров'янка;
- основна страва: пиріг із бичачими хвостами та щоками з соусом на основі деміглясу та темного квасу;
- десерт: мусове тістечко з молочного шоколаду у вигляді фундука з сіллю всередині та бісквітом з фундука.
Олександр натомість придумав концепцію білосніжного ресторану з сучасним українським акцентом, який прикрасили рослини. Готував учасник наступні страви:
- закуска: український сом із соусом зі смаженої картоплі, прикрашений зеленою олією з листя хрону бадилля моркви, а також маринованими квітами кропу;
- основна страва: "Серце лісу" — оленина з кремом з пастернаку та білих грибів, доповнена пудрою з білих грибів, лисичок та чипсами з пастернаку та соусом на основі червоного вина;
- десерт: "Дике поле" — холодний сирник, приготований з кисломолочного та козячого сирів з персико-нектариновим та малиновим соусами.
Цього сезону були такі судді "МастерШеф" — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.
Після завершення шоу глядачі продовжують обговорювати фінал, шукати улюблені рецепти МастерШеф та повертатися до яскравих моментів проєкту, який залишається одним із найпопулярніших кулінарних форматів в Україні.
