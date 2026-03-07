5 сказочных городов Западной Европы, которые стоит добавить в список путешествий (фото)

Западная Европа ассоциируется со сказочными замками, мощеными улочками и уютными площадями с кафе. Но наряду с популярными туристическими магнитами здесь есть менее известные города, которые могут удивить не меньше самых известных столиц.

Фокус со ссылкой на Travel Off Path рассказывает о 5 местах в Западной Европе, которые стоит увидеть хотя бы раз.

Тун, Швейцария — альпийская альтернатива роскоши — альпийская альтернатива роскоши

Небольшой город Тун расположен на берегу кристально чистого озера Тунерзее, окруженного заснеженными вершинами Альп. Многие туристы, направляющиеся в Интерлакен, просто проезжают мимо него на поезде — и зря.

Старый город выглядит как идеальная средневековая открытка: мощеные улицы, дома возрастом в несколько веков и площади, где кафе выходят прямо на набережную. Главная улица Obere Hauptgasse имеет поднятые пешеходные платформы с магазинами и террасами.

Над городом возвышается белый замок Schloss Thun, который формирует характерный силуэт города. Летом туристы отдыхают на озере, плавают или катаются на сапах.

Что стоит сделать:

прогуляться по исторической улице Obere Hauptgasse;

покататься на каяке по озеру Тунерзее.

Тун, Швейцария Фото: Unsplash

Кольмар, Франция — город из сказки

Кольмар в Эльзасском регионе Франции часто называют городом, который напоминает декорации к сказке. Здесь можно увидеть кривые фахверковые дома разных цветов, узкие каналы и маленькие мосты.

Центральный район Petite Venise — "Маленькая Венеция" — пересекают каналы, по которым плавают деревянные лодки. В городе также расположен дом XVI века Maison Pfister и готический дом таможни Koïfhus.

Больше всего туристов приезжает сюда на рождественские ярмарки, но весной Кольмар не менее красив: балконы покрываются цветами, а отсюда удобно отправляться на винные маршруты Эльзаса.

Что стоит сделать:

прогуляться по каналам Petite Venise на лодке;

отправиться по винному маршруту Эльзаса.

Кольмар, Франция Фото: Unsplash

Динан, Бельгия — город между скалами

Динан — один из самых живописных городов Бельгии. Он расположен между скалами на берегу реки Маас, а над ним возвышается средневековая цитадель.

Главной архитектурной доминантой является Коллегиальная церковь Богоматери с необычной грушевидной башней. Над городом стоит крепость, к которой ведут 408 ступенек, хотя можно подняться и по канатной дороге.

Отсюда открывается панорама на реку и зеленые холмы Валлонии.

Что стоит сделать:

подняться в цитадель ради панорамы;

попробовать знаменитые бельгийские фри в местных заведениях.

Динан, Бельгия Фото: Unsplash

Шверин, Германия — аристократическая жемчужина

Столица немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания часто остается без внимания туристов, хотя это один из самых красивых городов страны.

Главной достопримечательностью является замок Шверин — величественный дворец XIX века на острове среди озера. Сегодня он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и частично открыт для посетителей.

Город окружен семью озерами, а исторический центр сохранил аутентичную архитектуру, которую не пришлось отстраивать после Второй мировой войны.

Что стоит сделать:

подняться на башню собора Schweriner Dom;

прогуляться по старому городу и набережной озера.

Шверин, Германия Фото: Unsplash

Зальцбург, Австрия — кинематографическая столица Альп

Зальцбург — один из красивейших городов Альп, известный своей барочной архитектурой и атмосферой старой Европы. Его исторический центр входит в список ЮНЕСКО.

Город расположен у подножия крепости Хоэнзальцбург, а через него протекает река Зальцах. Здесь находятся дворец и сады Мирабель, а также дом, где родился Вольфганг Амадей Моцарт.

Панорамный вид на город открывается с террасы Winkler Terrace на горе Мьонхсберг — особенно красивый на закате солнца.

Что стоит сделать:

прогуляться по садам Mirabell;

подняться к крепости Hohensalzburg или на террасу Winkler Terrace.

Зальцбург, Австрия Фото: Unsplash

