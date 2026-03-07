5 сказочных городов Западной Европы, которые стоит добавить в список путешествий (фото)
Западная Европа ассоциируется со сказочными замками, мощеными улочками и уютными площадями с кафе. Но наряду с популярными туристическими магнитами здесь есть менее известные города, которые могут удивить не меньше самых известных столиц.
Фокус со ссылкой на Travel Off Path рассказывает о 5 местах в Западной Европе, которые стоит увидеть хотя бы раз.
Тун, Швейцария — альпийская альтернатива роскоши — альпийская альтернатива роскоши
Небольшой город Тун расположен на берегу кристально чистого озера Тунерзее, окруженного заснеженными вершинами Альп. Многие туристы, направляющиеся в Интерлакен, просто проезжают мимо него на поезде — и зря.
Старый город выглядит как идеальная средневековая открытка: мощеные улицы, дома возрастом в несколько веков и площади, где кафе выходят прямо на набережную. Главная улица Obere Hauptgasse имеет поднятые пешеходные платформы с магазинами и террасами.
Над городом возвышается белый замок Schloss Thun, который формирует характерный силуэт города. Летом туристы отдыхают на озере, плавают или катаются на сапах.
Что стоит сделать:
- прогуляться по исторической улице Obere Hauptgasse;
- покататься на каяке по озеру Тунерзее.
Кольмар, Франция — город из сказки
Кольмар в Эльзасском регионе Франции часто называют городом, который напоминает декорации к сказке. Здесь можно увидеть кривые фахверковые дома разных цветов, узкие каналы и маленькие мосты.
Центральный район Petite Venise — "Маленькая Венеция" — пересекают каналы, по которым плавают деревянные лодки. В городе также расположен дом XVI века Maison Pfister и готический дом таможни Koïfhus.
Больше всего туристов приезжает сюда на рождественские ярмарки, но весной Кольмар не менее красив: балконы покрываются цветами, а отсюда удобно отправляться на винные маршруты Эльзаса.
Что стоит сделать:
- прогуляться по каналам Petite Venise на лодке;
- отправиться по винному маршруту Эльзаса.
Динан, Бельгия — город между скалами
Динан — один из самых живописных городов Бельгии. Он расположен между скалами на берегу реки Маас, а над ним возвышается средневековая цитадель.
Главной архитектурной доминантой является Коллегиальная церковь Богоматери с необычной грушевидной башней. Над городом стоит крепость, к которой ведут 408 ступенек, хотя можно подняться и по канатной дороге.
Отсюда открывается панорама на реку и зеленые холмы Валлонии.
Что стоит сделать:
- подняться в цитадель ради панорамы;
- попробовать знаменитые бельгийские фри в местных заведениях.
Шверин, Германия — аристократическая жемчужина
Столица немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания часто остается без внимания туристов, хотя это один из самых красивых городов страны.
Главной достопримечательностью является замок Шверин — величественный дворец XIX века на острове среди озера. Сегодня он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и частично открыт для посетителей.
Город окружен семью озерами, а исторический центр сохранил аутентичную архитектуру, которую не пришлось отстраивать после Второй мировой войны.
Что стоит сделать:
- подняться на башню собора Schweriner Dom;
- прогуляться по старому городу и набережной озера.
Зальцбург, Австрия — кинематографическая столица Альп
Зальцбург — один из красивейших городов Альп, известный своей барочной архитектурой и атмосферой старой Европы. Его исторический центр входит в список ЮНЕСКО.
Город расположен у подножия крепости Хоэнзальцбург, а через него протекает река Зальцах. Здесь находятся дворец и сады Мирабель, а также дом, где родился Вольфганг Амадей Моцарт.
Панорамный вид на город открывается с террасы Winkler Terrace на горе Мьонхсберг — особенно красивый на закате солнца.
Что стоит сделать:
- прогуляться по садам Mirabell;
- подняться к крепости Hohensalzburg или на террасу Winkler Terrace.
