Украинка удивила, сколько стоит поехать в Иорданию: "Это очень дешево" (фото)
Украинка по имени Мария посетила Иорданию в начале 2026 года. Оказалось, что это путешествие стало для нее самым дешевым.
В Instagram девушка поделилась видео со своей поездки в страну. А в комментариях люди пишут, что цены действительно выгодные.
Сколько стоит поездка в Иорданию
"Во сколько мне обошлось путешествие в Иорданию на шесть дней? Спойлер: это мое самое дешевое путешествие. Летели мы в Иорданию из Будапешта. Билеты в обе стороны обошлись в 3300 грн", — начала Мария.
Поездка до самого аэропорта из Украины и обратно — 3800 грн.
"По прилету сразу в аэропорту мы арендовали машину на весь период. И это еще плюс 4600 грн. Сюда уже входит топливо, страховка и платные паркинги", — добавила автор видео.
Мария подчеркнула, что для въезда в Иорданию обязательно нужна виза.
"Мы выбрали вариант онлайн-билета, который включает и визу, и вход в большинство основных локаций, в том числе Петру", — рассказала девушка.
- Такой билет — 4600 грн.
- Ночное шоу на Петри — 1800 грн.
- Джип-тур по пустыне и ночное чаепитие у бедуинов — 2500 грн.
- Вход в мечеть — 390 грн.
- Жилье на 5 ночей — 3800 грн.
- Питание - 5000 грн.
"Мы ели как в заведениях, так и готовили дома", — рассказала Мария.
- 530 грн — туристическая страховка.
- 380 грн — сим-карта.
"В итоге все путешествие на 6 дней вышло в 31 тысячу", — резюмировала девушка.
Реакция сети
В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанных цен:
- "Вы очень молодцы! За такую цену предлагают из Египта на двоих на день в Петре погулять".
- "Вау, очень круто! Я думаю, что цена хорошая. Надеюсь, что вам очень понравилось!".
- "Ого, вы прямо профессионал. Это очень дешево. У меня Грузия дороже вышла в 1,5 раза".
- "Живу в Аммане уже 7 год и немного в шоке, потому что это реально очень немного. Мне здесь всегда дорого было, до полномасштабного цены в Украине были намного дешевле, а сейчас кое-что сейм-сейм, а кое-что даже в Украине дороже!".
В частности, в комментариях ответили, что находиться в Иордании вполне безопасно. Покрываться не нужно нигде, только при входе в мечети.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Алина посетила Париж в компании своей мамы в конце 2025 года. Она рассказала, на что потратила более 30 тысяч гривен.
- Украинка рассказала, что за предложением купить жилье в Италии за 1 евро скрыто много нюансов.
Кроме того, девушка по имени Александра попала в больницу на Бали из-за брюшного тифа.