Украинка удивила, сколько стоит поехать в Иорданию: "Это очень дешево" (фото)

Украинка по имени Мария посетила Иорданию в начале 2026 года. Оказалось, что это путешествие стало для нее самым дешевым.

В Instagram девушка поделилась видео со своей поездки в страну. А в комментариях люди пишут, что цены действительно выгодные.

Сколько стоит поездка в Иорданию

"Во сколько мне обошлось путешествие в Иорданию на шесть дней? Спойлер: это мое самое дешевое путешествие. Летели мы в Иорданию из Будапешта. Билеты в обе стороны обошлись в 3300 грн", — начала Мария.

Поездка до самого аэропорта из Украины и обратно — 3800 грн.

"По прилету сразу в аэропорту мы арендовали машину на весь период. И это еще плюс 4600 грн. Сюда уже входит топливо, страховка и платные паркинги", — добавила автор видео.

Мария подчеркнула, что для въезда в Иорданию обязательно нужна виза.

"Мы выбрали вариант онлайн-билета, который включает и визу, и вход в большинство основных локаций, в том числе Петру", — рассказала девушка.

Такой билет — 4600 грн.

Ночное шоу на Петри — 1800 грн.

Джип-тур по пустыне и ночное чаепитие у бедуинов — 2500 грн.

Вход в мечеть — 390 грн.

Жилье на 5 ночей — 3800 грн.

Они арендовали машину Фото: Instagram

Одно из чудес света — Петра Фото: Instagram

Петра в Иордане Фото: Instagram

Питание - 5000 грн.

"Мы ели как в заведениях, так и готовили дома", — рассказала Мария.

530 грн — туристическая страховка.

— туристическая страховка. 380 грн — сим-карта.

"В итоге все путешествие на 6 дней вышло в 31 тысячу", — резюмировала девушка.

Путешествие в Иорданию обошлось в 31 тысячу гривен Фото: Instagram

Иордания Фото: Instagram

Ночное шоу на Петри Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанных цен:

"Вы очень молодцы! За такую цену предлагают из Египта на двоих на день в Петре погулять".

"Вау, очень круто! Я думаю, что цена хорошая. Надеюсь, что вам очень понравилось!".

"Ого, вы прямо профессионал. Это очень дешево. У меня Грузия дороже вышла в 1,5 раза".

"Живу в Аммане уже 7 год и немного в шоке, потому что это реально очень немного. Мне здесь всегда дорого было, до полномасштабного цены в Украине были намного дешевле, а сейчас кое-что сейм-сейм, а кое-что даже в Украине дороже!".

В частности, в комментариях ответили, что находиться в Иордании вполне безопасно. Покрываться не нужно нигде, только при входе в мечети.

