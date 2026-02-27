Українка здивувала, скільки коштує поїхати в Йорданію: "Це дуже дешево" (фото)
Українка на імʼя Марія відвідала Йорданію на початку 2026 року. Виявилося, що ця подорож стала для неї найдешевшою.
В Instagram дівчина поділилася відео зі своєї поїздки в країну. А в коментарях люди пишуть, що ціни справді вигідні.
Скільки коштує поїздка в Йорданію
"У скільки мені обійшлася подорож в Йорданію на шість днів? Спойлер: це моя найдешевша подорож. Летіли ми в Йорданію з Будапешта. Квитки в обидві сторони обійшлися в 3300 грн", — почала Марія.
Поїздка до самого аеропорту з України та назад — 3800 грн.
"По прильоту одразу в аеропорту ми орендували машину на весь період. І це ще плюс 4600 грн. Сюди вже входить паливо, страхівка та платні паркінги", — додала авторка відео.
Марія наголосила, що для вʼїзду в Йорданію обовʼязково потрібна віза.
"Ми обрали варіант онлайн-квитка, який включає і візу, і вхід у більшість основних локацій, в тому числі Петру", — розповіла дівчина.
- Такий квиток — 4600 грн.
- Нічне шоу на Петрі — 1800 грн.
- Джип-тур по пустелі та нічне чаювання в бедуїнів — 2500 грн.
- Вхід у мечеть — 390 грн.
- Житло на 5 ночей — 3800 грн.
- Харчування — 5000 грн.
"Ми їли як в закладах, так і готували вдома", — розповіла Марія.
- 530 грн — туристичне страхування.
- 380 грн — сім-карта.
"У підсумку вся подорож на 6 днів вийшла в 31 тисячу", — резюмувала дівчина.
Реакція мережі
У коментарях українці подискутували щодо почутих цін:
- "Ви дуже молодці! За таку ціну пропонують з Єгипту на двох на день в Петрі погуляти".
- "Вау, дуже круто! Я думаю, що ціна хороша. Сподіваюсь, що вам дуже сподобалось!".
- "Ого, ви прямо професіонал. Це дуже дешево. У мене Грузія дорожче вийшла в 1,5 рази".
- "Живу в Аммані вже 7 рік і трохи в шоці, бо це реально дуже небагато. Мені тут завжди дорого було, до повномасштабного ціни в Україні були набагато дешевші, а зараз дещо сейм-сейм, а дещо навіть в Україні дорожче!".
Зокрема, у коментарях відповіли, що перебувати в Йорданії цілком безпечно. Покриватися непотрібно ніде, лише при вході в мечеті.
