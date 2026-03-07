5 казкових міст Західної Європи, які варто додати до списку подорожей (фото)

Західна Європа асоціюється з казковими замками, брукованими вуличками та затишними площами з кафе. Але поряд із популярними туристичними магнітами тут є менш відомі міста, які можуть здивувати не менше за найвідоміші столиці.

Фокус з посиланням на Travel Off Path розповідає про 5 місць у Західній Європі, які варто побачити хоча б раз.

Тун, Швейцарія — альпійська альтернатива розкоші

Невелике місто Тун розташоване на березі кришталево чистого озера Тунерзеє, оточеного засніженими вершинами Альп. Багато туристів, які прямують до Інтерлакена, просто проїжджають повз нього потягом — і даремно.

Старе місто виглядає як ідеальна середньовічна листівка: бруковані вулиці, будинки віком у кілька століть і площі, де кафе виходять просто на набережну. Головна вулиця Obere Hauptgasse має підняті пішохідні платформи з магазинами та терасами.

Над містом височіє білий замок Schloss Thun, який формує характерний силует міста. Влітку туристи відпочивають на озері, плавають або катаються на сапах.

Відео дня

Що варто зробити:

прогулятися історичною вулицею Obere Hauptgasse;

покататися на каяку по озеру Тунерзеє.

Тун, Швейцарія Фото: Unsplash

Кольмар, Франція — місто з казки

Кольмар в ельзаському регіоні Франції часто називають містом, яке нагадує декорації до казки. Тут можна побачити криві фахверкові будинки різних кольорів, вузькі канали та маленькі мости.

Центральний район Petite Venise — "Маленька Венеція" — перетинають канали, якими плавають дерев’яні човни. У місті також розташований будинок XVI століття Maison Pfister та готичний будинок митниці Koïfhus.

Найбільше туристів приїжджає сюди на різдвяні ярмарки, але навесні Кольмар не менш красивий: балкони вкриваються квітами, а звідси зручно вирушати на винні маршрути Ельзасу.

Що варто зробити:

прогулятися каналами Petite Venise на човні;

вирушити винним маршрутом Ельзасу.

Кольмар, Франція Фото: Unsplash

Дінан, Бельгія — місто між скелями

Дінан — одне з наймальовничіших міст Бельгії. Воно розташоване між скелями на березі річки Маас, а над ним височіє середньовічна цитадель.

Головною архітектурною домінантою є Колегіальна церква Богоматері з незвичайною грушоподібною вежею. Над містом стоїть фортеця, до якої ведуть 408 сходинок, хоча можна піднятися і канатною дорогою.

Звідси відкривається панорама на річку та зелені пагорби Валлонії.

Що варто зробити:

піднятися до цитаделі заради панорами;

скуштувати знамениті бельгійські фрі у місцевих закладах.

Дінан, Бельгія Фото: Unsplash

Шверін, Німеччина — аристократична перлина

Столиця німецької землі Мекленбург-Передня Померанія часто залишається поза увагою туристів, хоча це одне з найкрасивіших міст країни.

Головною пам’яткою є замок Шверін — величний палац XIX століття на острові серед озера. Сьогодні він входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і частково відкритий для відвідувачів.

Місто оточене сімома озерами, а історичний центр зберіг автентичну архітектуру, яку не довелося відбудовувати після Другої світової війни.

Що варто зробити:

піднятися на вежу собору Schweriner Dom;

прогулятися старим містом і набережною озера.

Шверін, Німеччина Фото: Unsplash

Зальцбург, Австрія — кінематографічна столиця Альп

Зальцбург — одне з найкрасивіших міст Альп, відоме своєю бароковою архітектурою та атмосферою старої Європи. Його історичний центр входить до списку ЮНЕСКО.

Місто розташоване біля підніжжя фортеці Хоензальцбург, а через нього протікає річка Зальцах. Тут знаходяться палац і сади Мірабель, а також будинок, де народився Вольфганг Амадей Моцарт.

Панорамний вид на місто відкривається з тераси Winkler Terrace на горі Мьонхсберг — особливо красивий на заході сонця.

Що варто зробити:

прогулятися садами Mirabell;

піднятися до фортеці Hohensalzburg або на терасу Winkler Terrace.

Зальцбург, Австрія Фото: Unsplash

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець відвідав усі країни світу і розказав, що його вразило найбільше.

Українка на імʼя Богдана показала свій відпочинок на острові Балі. Цілий день їй обійшовся в таку суму, яку треба інколи заплатити за одну вечерю в Києві.

Крім того, українка Марія здивувала, скільки коштує поїхати в Йорданію.