Українець відвідав усі країни світу і розказав, що його вразило найбільше

У соцмережі набирає популярності відео з інтерв’ю мандрівника Костянтина, який побував у всіх країнах світу. У форматі бліцу він відповів на запитання про власні враження від різних куточків планети — від найбільш недооцінених напрямків до місць, де відчував реальну небезпеку для життя.

Найбільше враження на нього справила Папуа Нова Гвінея — настільки, що він також назвав її найбільш недооціненою країною. Водночас саме Лівія, за словами мандрівника, найбільше зламала його попередні очікування. Відео з відповідями Костянтина опублікували у TikTok.

Українець побував в усіх країнах світу

Найбільш переоціненою країною чоловік вважає Об’єднані Арабські Емірати, а якщо обирати між континентами — він без вагань віддав перевагу Африці над Азією.

Країною, куди він готовий повертатися знову і знову, став Таїланд. Найвищий ризик захворіти, за його досвідом, — у Камеруні, тоді як найскладнішою для подорожей він назвав Нігер. Реальну небезпеку для життя мандрівник відчував у Чаді.

Відео дня

Українець Костянтин каже, що готовий ще не раз поїхати в Таїланд Фото: Instagram

Щодо гастрономії, найсмачнішу їжу, на його думку, пропонує Франція. Найдорожчим напрямком для відпочинку виявився Бруней, а найдешевшим — Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу інший українець розповів про те, як подорож навколо світу назавжди змінила його життя та світогляд, а також поділився цікавими історіями та спогадами.

Українка на імʼя Богдана показала свій відпочинок на острові Балі. Цілий день їй обійшовся в таку суму, яку треба інколи заплатити за одну вечерю в Києві.

Крім того, українка Марія здивувала, скільки коштує поїхати в Йорданію.