Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Куди поїхати на відпочинок

Українець відвідав усі країни світу і розказав, що його вразило найбільше

подорож в усі країни світу
Українець Костянтин відвідав усі країни в світі | Фото: Instagram

У соцмережі набирає популярності відео з інтерв’ю мандрівника Костянтина, який побував у всіх країнах світу. У форматі бліцу він відповів на запитання про власні враження від різних куточків планети — від найбільш недооцінених напрямків до місць, де відчував реальну небезпеку для життя.

Найбільше враження на нього справила Папуа Нова Гвінея — настільки, що він також назвав її найбільш недооціненою країною. Водночас саме Лівія, за словами мандрівника, найбільше зламала його попередні очікування. Відео з відповідями Костянтина опублікували у TikTok.

Українець побував в усіх країнах світу

Найбільш переоціненою країною чоловік вважає Об’єднані Арабські Емірати, а якщо обирати між континентами — він без вагань віддав перевагу Африці над Азією.

Країною, куди він готовий повертатися знову і знову, став Таїланд. Найвищий ризик захворіти, за його досвідом, — у Камеруні, тоді як найскладнішою для подорожей він назвав Нігер. Реальну небезпеку для життя мандрівник відчував у Чаді.

Відео дня
турист відвідав усі країни світу
Українець Костянтин каже, що готовий ще не раз поїхати в Таїланд
Фото: Instagram

Щодо гастрономії, найсмачнішу їжу, на його думку, пропонує Франція. Найдорожчим напрямком для відпочинку виявився Бруней, а найдешевшим — Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українка Марія здивувала, скільки коштує поїхати в Йорданію.