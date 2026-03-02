Украинец посетил все страны мира и рассказал, что его поразило больше всего

В соцсети набирает популярность видео с интервью путешественника Константина, который побывал во всех странах мира. В формате блица он ответил на вопросы о собственных впечатлениях от разных уголков планеты — от самых недооцененных направлений до мест, где чувствовал реальную опасность для жизни.

Наибольшее впечатление на него произвела Папуа Новая Гвинея — настолько, что он также назвал ее самой недооцененной страной. В то же время именно Ливия, по словам путешественника, больше всего сломала его предыдущие ожидания. Видео с ответами Константина опубликовали в TikTok.

Украинец побывал во всех странах мира

Наиболее переоцененной страной мужчина считает Объединенные Арабские Эмираты, а если выбирать между континентами — он без колебаний предпочел Африку Азии.

Страной, куда он готов возвращаться снова и снова, стал Таиланд. Самый высокий риск заболеть, по его опыту, — в Камеруне, тогда как самой сложной для путешествий он назвал Нигер. Реальную опасность для жизни путешественник чувствовал в Чаде.

Украинец Константин говорит, что готов еще не раз поехать в Таиланд Фото: Instagram

Что касается гастрономии, самую вкусную еду, по его мнению, предлагает Франция. Самым дорогим направлением для отдыха оказался Бруней, а самым дешевым — Северная Македония.

