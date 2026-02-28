Такси за 17 грн: украинка удивила низкими ценами на Бали (фото)
Украинка по имени Богдана показала свой отдых на острове Бали. Целый день ей обошелся в такую сумму, которую надо иногда заплатить за один ужин в Киеве.
В Instagram девушка показала, на что потратила деньги и где побывала в тот день. Это было в конце 2025 года.
Сколько стоит день на Бали
"Интересно, во сколько денег обойдется один жирный день на Бали. Жирный, потому что сегодня я постараюсь потратить деньги на полную", — сказала автор видео.
Первым делом Богдана сходила в бассейн, который в отеле бесплатный.
Впоследствии девушка собрала грязную одежду и отнесла ее в местную прачечную. 5 кг за стирку, сушку и глажку обошлись Богдане в 350 гривен.
За такси до кофейни (1,5 км) украинка заплатила 31 гривну.
- Завтрак вместе с напитком — 550 грн.
- Бутылка воды — 17 грн.
- Второе такси на 3 км — 17 грн.
"Оказывается, пробки на байках также бывают. И мы таки доехали до пляжа. Поплавать в океане абсолютно бесплатно", — говорит украинка.
- Такси — 28 грн.
- Полтора часа массажа (плюс чай) — 935 грн.
- Ужин — 430 грн.
"Как бы я ни старалась, больше, чем один ужин в Киеве, я не потратила", — резюмировала Богдана.
В общем один день обошелся в почти 2400 грн.
Реакция сети
Люди в комментариях удивились низким ценам, но некоторые говорят, что во Вьетнаме еще дешевле:
- "Я могу на изи потратить на Бали больше, надо инструкция?".
- "Тот момент, когда сейчас в Киеве такси за 8 км по 500-600 гривен. Бали — давайте 3 км за 17 гривен".
- "Ну потому что в Киеве бассейны платные, не говоря уже об океане".
- "Это дорого, во Вьетнаме дешевле".
