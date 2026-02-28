Такси за 17 грн: украинка удивила низкими ценами на Бали (фото)

Украинка по имени Богдана показала свой отдых на острове Бали. Целый день ей обошелся в такую сумму, которую надо иногда заплатить за один ужин в Киеве.

В Instagram девушка показала, на что потратила деньги и где побывала в тот день. Это было в конце 2025 года.

Сколько стоит день на Бали

"Интересно, во сколько денег обойдется один жирный день на Бали. Жирный, потому что сегодня я постараюсь потратить деньги на полную", — сказала автор видео.

Первым делом Богдана сходила в бассейн, который в отеле бесплатный.

Впоследствии девушка собрала грязную одежду и отнесла ее в местную прачечную. 5 кг за стирку, сушку и глажку обошлись Богдане в 350 гривен.

За такси до кофейни (1,5 км) украинка заплатила 31 гривну.

Завтрак вместе с напитком — 550 грн.

Бутылка воды — 17 грн.

Второе такси на 3 км — 17 грн.

"Оказывается, пробки на байках также бывают. И мы таки доехали до пляжа. Поплавать в океане абсолютно бесплатно", — говорит украинка.

Такси — 28 грн.

Полтора часа массажа (плюс чай) — 935 грн.

Ужин — 430 грн.

"Как бы я ни старалась, больше, чем один ужин в Киеве, я не потратила", — резюмировала Богдана.

В общем один день обошелся в почти 2400 грн.

Реакция сети

Люди в комментариях удивились низким ценам, но некоторые говорят, что во Вьетнаме еще дешевле:

"Я могу на изи потратить на Бали больше, надо инструкция?".

"Тот момент, когда сейчас в Киеве такси за 8 км по 500-600 гривен. Бали — давайте 3 км за 17 гривен".

"Ну потому что в Киеве бассейны платные, не говоря уже об океане".

"Это дорого, во Вьетнаме дешевле".

