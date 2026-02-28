Таксі за 17 грн: українка здивувала низькими цінами на Балі (фото)

Українка на імʼя Богдана показала свій відпочинок на острові Балі. Цілий день їй обійшовся в таку суму, яку треба інколи заплатити за одну вечерю в Києві.

В Instagram дівчина показала, на що витратила гроші та де побувала в той день. Це було наприкінці 2025 року.

Скільки коштує день на Балі

"Цікаво, у скільки грошей обійдеться один жирний день на Балі. Жирний, бо сьогодні я постараюсь потратити гроші наповну", — сказала авторка відео.

Першим ділом Богдана сходила в басейн, який у готелі безкоштовний.

Згодом дівчина зібрала брудний одяг і віднесла його в місцеву пралку. 5 кг за прання, сушку і прасування обійшлися Богдані в 350 гривень.

За таксі до кавʼярні (1,5 км) українка заплатила 31 гривню.

Сніданок разом з напоєм — 550 грн.

Пляшка води — 17 грн.

Друге таксі на 3 км — 17 грн.

"Виявляється, затори на байках також бувають. І ми таки доїхали до пляжу. Поплавати в океані абсолютно безкоштовно", — каже українка.

Таксі — 28 грн.

Півтори години масажу (плюс чай) — 935 грн.

Вечеря — 430 грн.

"Як би я не старалась, більше, ніж одна вечеря в Києві, я не потратила", — резюмувала Богдана.

Загалом один день обійшовся в майже 2400 грн.

Реакція мережі

Люди в коментарях здивувалися низьким цінам, але дехто каже, що у Вʼєтнамі ще дешевше:

"Я можу на ізі витратити на Балі більше, треба інструкція?".

"Той момент, коли зараз в Києві таксі за 8 км по 500-600 гривень. Балі — давайте 3 км за 17 гривень".

"Ну бо в Києві басейни платні, не кажучи вже про океан".

"Це дорого, у Вʼєтнамі дешевше".

