Таксі за 17 грн: українка здивувала низькими цінами на Балі (фото)

Українка показала свій відпочинок на Балі та розкрила ціни
Українка показала свій відпочинок на Балі | Фото: колаж Фокус

Українка на імʼя Богдана показала свій відпочинок на острові Балі. Цілий день їй обійшовся в таку суму, яку треба інколи заплатити за одну вечерю в Києві.

В Instagram дівчина показала, на що витратила гроші та де побувала в той день. Це було наприкінці 2025 року.

Скільки коштує день на Балі

"Цікаво, у скільки грошей обійдеться один жирний день на Балі. Жирний, бо сьогодні я постараюсь потратити гроші наповну", — сказала авторка відео.

Першим ділом Богдана сходила в басейн, який у готелі безкоштовний.

Згодом дівчина зібрала брудний одяг і віднесла його в місцеву пралку. 5 кг за прання, сушку і прасування обійшлися Богдані в 350 гривень.

За таксі до кавʼярні (1,5 км) українка заплатила 31 гривню.

  • Сніданок разом з напоєм — 550 грн.
  • Пляшка води — 17 грн.
  • Друге таксі на 3 км — 17 грн.
"Виявляється, затори на байках також бувають. І ми таки доїхали до пляжу. Поплавати в океані абсолютно безкоштовно", — каже українка.

  • Таксі — 28 грн.
Попрати і попрасувати речі коштує понад 300 грн
Українка відпочиває на Балі
Затори на байках також бувають
  • Півтори години масажу (плюс чай) — 935 грн.
  • Вечеря — 430 грн.

"Як би я не старалась, більше, ніж одна вечеря в Києві, я не потратила", — резюмувала Богдана.

Загалом один день обійшовся в майже 2400 грн.

Басейн у готелі безкоштовний
Басейн у готелі безкоштовний
Обід на Балі
Масаж на Балі
Реакція мережі

Люди в коментарях здивувалися низьким цінам, але дехто каже, що у Вʼєтнамі ще дешевше:

  • "Я можу на ізі витратити на Балі більше, треба інструкція?".
  • "Той момент, коли зараз в Києві таксі за 8 км по 500-600 гривень. Балі — давайте 3 км за 17 гривень".
  • "Ну бо в Києві басейни платні, не кажучи вже про океан".
  • "Це дорого, у Вʼєтнамі дешевше".

