5 країн для відпочинку влітку не за всі гроші світу: "Вода, як на Мальдівах"

Українська тіктокерка Ірина з ніком @iryna_datsiuk поділилася добіркою бюджетних напрямків для літнього відпочинку. У своєму відео вона назвала 5 країн, де можна добре відпочити без великих витрат.

У списку — популярні морські курорти та менш очевидні напрямки, які поєднують доступні ціни й гарні умови для відпустки. Детальніше про це — у матеріалі Фокусу.

Туреччина

Ірина радить звернути увагу на Туреччину, зокрема Анталію, Кемер та Аланію.

За її словами, тут легко знайти вигідні all inclusive тури, багато гарячих пропозицій і мінімальні витрати вже на місці.

Чорногорія

Чорногорія — ідеальний варіант для тих, хто хоче подорожувати самостійно.

Блогерка зазначає, що тут недорогі апартаменти, можна обійтися без турів і отримати дуже фотогенічні локації, особливо в Будві та Которі.

Будва в Чорногорії Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Грузія

Грузія приваблює доступними цінами на їжу та житло.

Ірина підкреслює, що тут "класний вайб", а найкращі напрямки — Батумі, Кобулеті та Гоніо.

Єгипет

Єгипет — один із найдешевших варіантів улітку.

Втім, блогерка попереджає про сильну спеку, хоча це компенсується вигідними цінами та системою "все включено" у Шарм-ель-Шейху та Хургаді.

Албанія

Албанія — бюджетна альтернатива Греції.

За словами Ірини, тут доступне житло й їжа, а вода настільки прозора, що нагадує Мальдіви. Варто звернути увагу на Ксаміль та Саранду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Як українцям побачити Париж абсолютно безкоштовно.

Українка на імʼя Дана полетіла на двотижневий відпочинок на острів Балі в Індонезії. Дівчина здивувала вартістю відпочинку.

Крім того, Фокус розповідав про 5 казкових міст Західної Європи, які варто додати до списку подорожей.