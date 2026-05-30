Отдых на море в 2026 году: сколько стоят отели на популярных курортах
Среди самых популярных направлений для летнего отпуска остаются Турция, Греция и Египет. В каждой из этих стран есть как бюджетные варианты, так и более дорогие курортные отели с бассейнами, спа, ресторанами, детскими зонами и частными пляжами. При этом разница в ценах может быть существенной даже в пределах одного направления.
Фокус проверил цены на отели на известных пляжных курортах и выяснил, сколько будет стоить 6 ночей для двух человек.
Турция — сколько стоит отдых в Анталии
Среди курортов Турции туристы часто выбирают Анталию. Фокус проанализировал стоимость проживания в этом городе и выяснил, что шестидневный отдых для двоих в 3-звездочном отеле стоит от 16 000 до 18 000 грн, однако такая цена обычно не предусматривает систему "все включено".
За отдых на двоих в 4-звездочном отеле нужно заплатить в среднем 27-36 тыс. грн. В этой категории туристы могут рассчитывать на вторую линию от моря, бассейн и сады на территории отеля, а также близость к достопримечательностям.
Классический курортный формат 5 звезд в Анталии обойдется в среднем от 52-70 тыс. грн за 6 ночей. В этой ценовой категории обычно предусмотрена система "все включено", то есть услуги, которые предоставляются в отеле, входят в стоимость проживания. К услугам гостей могут быть:
- открытый бассейн;
- теннисные корты;
- современный спа-центр;
- гидромассажная ванна;
- массажный кабинет;
- тренажерный зал.
Сколько стоят отели на популярных курортах Греции
В Греции есть немало морских курортов, в частности Корфу, Крит — Ираклион, Родос, Закинф. Фокус собрал в таблице самые распространенные цены на проживание в отелях за 6 ночей для двух человек.
Цены на отдых в Греции существенно отличаются в зависимости от направления. Дороже всего среди проанализированных курортов обойдется отпуск на Корфу, ведь там 5-звездочный отель стоит 100 тыс. грн за 6 ночей для двоих. В то же время в Ираклионе 5-звездочный отдых заметно дешевле.Важно
В сегменте 3-звездочных отелей самые доступные цены зафиксированы в Ираклионе, где 6 ночей для двоих чаще всего стоят около 20 060 грн. Среди 4-звездочных отелей низкие цены на Родосе, тогда как на Закинфе и Корфу проживание в этой категории стоит дороже.
Конечно стоимость проживания в отелях может меняться в зависимости от выбранных дат отдыха, наличия номеров, условий бронирования и действующих скидок.
Египет — какая стоимость отелей в Шарм-эль-Шейхе
Для пляжного отдыха, дайвинга и снорклинга у коралловых рифов туристы выбирают Шарм-эль-Шейх. Фокус выяснил, что по сравнению с другими туристическими направлениями этот курорт остается достаточно бюджетным.
Стоимость проживания в 3-звездочных отелях Шарм-эль-Шейха для двух человек на 6 ночей может составлять 30 836 грн. В то же время есть немало гостиничных номеров с высоким рейтингом, которые стоят до 10 000 грн за аналогичный период.
4-звездочные отели обойдутся дороже. Больше всего предложений приходится на диапазон от 21 447 до 36 334 грн за 6 ночей для двоих. В эту стоимость обычно входят:
- открытый бассейн;
- бесплатная частная стоянка;
- фитнес-центр;
- сад.
Дополнительные удобства включают ресторан, детский клуб, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Отдых в 5-звездочном отеле в среднем стоит от 31 872 до 41 889 грн за 6 ночей для двоих. На рынке встречаются как более дешевые, так и более дорогие варианты, однако таких предложений немного. В отелях этой категории гостям обычно предлагают быстрый доступ к морю, открытый плавательный бассейн, фитнес- и спа центры, игровые комнаты и анимацию для детей, взрослых и даже свой аквапарк.
Итак, в 2026 году популярность стран и мест для отдыха существенно не меняется. И если вы не боитесь активного солнца и любите пляжный отдых, то Египет, Турция и Греция — ваш выбор, ведь эти страны традиционно предлагают разнообразные бюджетные варианты и отели. Обычно в случае раннего бронирования можно сэкономить. Поэтому советуем планировать отпуск заранее.
