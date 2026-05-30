Среди самых популярных направлений для летнего отпуска остаются Турция, Греция и Египет. В каждой из этих стран есть как бюджетные варианты, так и более дорогие курортные отели с бассейнами, спа, ресторанами, детскими зонами и частными пляжами. При этом разница в ценах может быть существенной даже в пределах одного направления.

Пляжный отдых в 2026 году может существенно отличаться по цене в зависимости от страны, места и категории отеля.

Фокус проверил цены на отели на известных пляжных курортах и выяснил, сколько будет стоить 6 ночей для двух человек.

Турция — сколько стоит отдых в Анталии

Среди курортов Турции туристы часто выбирают Анталию. Фокус проанализировал стоимость проживания в этом городе и выяснил, что шестидневный отдых для двоих в 3-звездочном отеле стоит от 16 000 до 18 000 грн, однако такая цена обычно не предусматривает систему "все включено".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

За отдых на двоих в 4-звездочном отеле нужно заплатить в среднем 27-36 тыс. грн. В этой категории туристы могут рассчитывать на вторую линию от моря, бассейн и сады на территории отеля, а также близость к достопримечательностям.

Відео дня

Отдых в Турции может обойтись в среднем от 16 тыс. грн до 70 тыс. грн.

Классический курортный формат 5 звезд в Анталии обойдется в среднем от 52-70 тыс. грн за 6 ночей. В этой ценовой категории обычно предусмотрена система "все включено", то есть услуги, которые предоставляются в отеле, входят в стоимость проживания. К услугам гостей могут быть:

открытый бассейн;

теннисные корты;

современный спа-центр;

гидромассажная ванна;

массажный кабинет;

тренажерный зал.

Сколько стоят отели на популярных курортах Греции

В Греции есть немало морских курортов, в частности Корфу, Крит — Ираклион, Родос, Закинф. Фокус собрал в таблице самые распространенные цены на проживание в отелях за 6 ночей для двух человек.

Отдых в Греции может обойтись до 100 тыс. грн Фото: Фокус

Цены на отдых в Греции существенно отличаются в зависимости от направления. Дороже всего среди проанализированных курортов обойдется отпуск на Корфу, ведь там 5-звездочный отель стоит 100 тыс. грн за 6 ночей для двоих. В то же время в Ираклионе 5-звездочный отдых заметно дешевле.

Важно

Море за копейки: в каких странах украинцы могут бюджетно отдохнуть

В сегменте 3-звездочных отелей самые доступные цены зафиксированы в Ираклионе, где 6 ночей для двоих чаще всего стоят около 20 060 грн. Среди 4-звездочных отелей низкие цены на Родосе, тогда как на Закинфе и Корфу проживание в этой категории стоит дороже.

Конечно стоимость проживания в отелях может меняться в зависимости от выбранных дат отдыха, наличия номеров, условий бронирования и действующих скидок.

Египет — какая стоимость отелей в Шарм-эль-Шейхе

Для пляжного отдыха, дайвинга и снорклинга у коралловых рифов туристы выбирают Шарм-эль-Шейх. Фокус выяснил, что по сравнению с другими туристическими направлениями этот курорт остается достаточно бюджетным.

Стоимость проживания в 3-звездочных отелях Шарм-эль-Шейха для двух человек на 6 ночей может составлять 30 836 грн. В то же время есть немало гостиничных номеров с высоким рейтингом, которые стоят до 10 000 грн за аналогичный период.

Шарм-эль-Шейх считается один из самых популярных курортов Египта Фото: Скриншот

4-звездочные отели обойдутся дороже. Больше всего предложений приходится на диапазон от 21 447 до 36 334 грн за 6 ночей для двоих. В эту стоимость обычно входят:

открытый бассейн;

бесплатная частная стоянка;

фитнес-центр;

сад.

Важно

Украинка рассказала, сколько стоит поехать в Египет на неделю (фото)

Дополнительные удобства включают ресторан, детский клуб, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.

Отдых в 5-звездочном отеле в среднем стоит от 31 872 до 41 889 грн за 6 ночей для двоих. На рынке встречаются как более дешевые, так и более дорогие варианты, однако таких предложений немного. В отелях этой категории гостям обычно предлагают быстрый доступ к морю, открытый плавательный бассейн, фитнес- и спа центры, игровые комнаты и анимацию для детей, взрослых и даже свой аквапарк.

Отдых в 5-звездочном отеле в среднем стоит от 31 872 до 41 889 грн за 6 ночей для двоих

Итак, в 2026 году популярность стран и мест для отдыха существенно не меняется. И если вы не боитесь активного солнца и любите пляжный отдых, то Египет, Турция и Греция — ваш выбор, ведь эти страны традиционно предлагают разнообразные бюджетные варианты и отели. Обычно в случае раннего бронирования можно сэкономить. Поэтому советуем планировать отпуск заранее.

Ранее Фокус писал о популярных морских курортах, а также о неочевидных направлениях, где можно совместить комфортный отдых с доступными ценами.