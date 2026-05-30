Серед найпопулярніших напрямків для літньої відпустки залишаються Туреччина, Греція та Єгипет. У кожній із цих країн є як бюджетні варіанти, так і дорожчі курортні готелі з басейнами, спа, ресторанами, дитячими зонами та приватними пляжами. При цьому різниця в цінах може бути суттєвою навіть у межах одного напрямку.

Пляжний відпочинок у 2026 році може істотно відрізнятися за ціною залежно від країни, місця і категорії готелю.

Фокус перевірив ціни на готелі на відомих пляжних курортах і з'ясував, скільки коштуватиме 6 ночей для двох осіб.

Туреччина — скільки коштує відпочинок в Анталії

Серед курортів Туреччини туристи часто обирають Анталію. Фокус проаналізував вартість проживання в цьому місті і з'ясував, що шестиденний відпочинок для двох у 3-зірковому готелі коштує від 16 000 до 18 000 грн, однак така ціна зазвичай не передбачає систему "все включено".

За відпочинок на двох у 4-зірковому готелі потрібно заплатити в середньому 27-36 тис. грн. У цій категорії туристи можуть розраховувати на другу лінію від моря, басейн і сади на території готелю, а також близькість до визначних пам'яток.

Класичний курортний формат 5 зірок в Анталії обійдеться в середньому від 52-70 тис. грн за 6 ночей. У цій ціновій категорії зазвичай передбачена система "все включено", тобто послуги, які надаються в готелі, входять у вартість проживання. До послуг гостей можуть бути:

відкритий басейн;

тенісні корти;

сучасний спа-центр;

гідромасажна ванна;

масажний кабінет;

тренажерний зал.

Скільки коштують готелі на популярних курортах Греції

У Греції є чимало морських курортів, зокрема Корфу, Крит — Іракліон, Родос, Закінф. Фокус зібрав у таблиці найпоширеніші ціни на проживання в готелях за 6 ночей для двох осіб.

Відпочинок у Греції може обійтися до 100 тис. грн

Ціни на відпочинок у Греції суттєво відрізняються залежно від напрямку. Найдорожче серед проаналізованих курортів обійдеться відпустка на Корфу, адже там 5-зірковий готель коштує 100 тис. грн за 6 ночей для двох. Водночас в Іракліоні 5-зірковий відпочинок помітно дешевший.

У сегменті 3-зіркових готелів найдоступніші ціни зафіксовано в Іракліоні, де 6 ночей для двох найчастіше коштують близько 20 060 грн. Серед 4-зіркових готелів найнижчі ціни на Родосі, тоді як на Закінфі та Корфу проживання в цій категорії коштує дорожче.

Звісно, вартість проживання в готелях може змінюватися залежно від обраних дат відпочинку, наявності номерів, умов бронювання та діючих знижок.

Єгипет — яка вартість готелів у Шарм-ель-Шейху

Для пляжного відпочинку, дайвінгу та снорклінгу біля коралових рифів туристи обирають Шарм-ель-Шейх. Фокус з'ясував, що порівняно з іншими туристичними напрямками цей курорт залишається досить бюджетним.

Вартість проживання в 3-зіркових готелях Шарм-ель-Шейха для двох осіб на 6 ночей може становити 30 836 грн. Водночас є чимало готельних номерів із високим рейтингом, які коштують до 10 000 грн за аналогічний період.

4-зіркові готелі обійдуться дорожче. Найбільше пропозицій припадає на діапазон від 21 447 до 36 334 грн за 6 ночей для двох. У цю вартість зазвичай входять:

відкритий басейн;

безкоштовна приватна стоянка;

фітнес-центр;

сад.

Додаткові зручності включають ресторан, дитячий клуб, загальний лаунж і безкоштовний Wi-Fi на всій території готелю.

Відпочинок у 5-зірковому готелі в середньому коштує від 31 872 до 41 889 грн за 6 ночей для двох. На ринку зустрічаються як дешевші, так і дорожчі варіанти, проте таких пропозицій небагато. У готелях цієї категорії гостям зазвичай пропонують швидкий доступ до моря, відкритий плавальний басейн, фітнес- і спа-центри, ігрові кімнати та анімацію для дітей і дорослих і навіть свій аквапарк.

Отже, у 2026 році популярність країн і місць для відпочинку суттєво не змінюється. І якщо ви не боїтеся активного сонця та полюбляєте пляжний відпочинок, то Єгипет, Туреччина та Греція — ваш вибір, адже ці країни традиційно пропонують різноманітні бюджетні варіанти та готелі. Зазвичай у разі раннього бронювання можна заощадити. Тому радимо планувати відпустку заздалегідь.

