В деяких країнах можна знайти доволі бюджетні варіанти, де апартаменти для двох коштують до 10 000 грн за 6 ночей.

Літній відпочинок біля моря не обов’язково має коштувати як річна зарплата в Україні. Навіть у 2026 році туристи можуть знайти напрямки, де відносно недорогими залишаються готелі, харчування, напої та місцевий транспорт. Фокус дослідив пропозиції туристичних сервісів і з’ясував, у яких країнах цього літа можна найдешевше відпочити біля моря.

Де цього літа найдешевше зупинитися біля моря

Обираючи країну для відпочинку потрібно розуміти, що наведені нижче ціни стосуються лише проживання. До загального бюджету поїздки потрібно окремо додати витрати на дорогу, місцевий транспорт, харчування, напої та розваги.

Чорногорія

Чорногорія в останні роки стала одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку біля моря. Країна приваблює туристів поєднанням Адріатичного узбережжя, гірських краєвидів, каньйонів і старовинних міст. Водночас ціни на житло тут залишаються відносно доступними, особливо якщо порівнювати з іншими популярними курортами Європи.

В Черногорії орендувати будинок на двох можна до 30 000 грн Фото: Booking

За даними онлайн-платформи Booking, тижневий відпочинок для двох у Чорногорії в червні може коштувати від 4 634 грн за оренду невеликого будиночка. Втім, кінцева ціна залежить від:

міста;

типу житла;

близькості до моря;

історичного центру;

періоду бронювання.

Серед головних курортних напрямків Чорногорії: Котор, Бар, Тиват, Херцег-Новий, Будва, Пераст та Святий Стефан. Найдорожчим із них виявився Пераст, де оренда будиночків там стартує приблизно від 40 240 грн за тиждень відпочинку. Саме тому це місто не включили до порівняльної таблиці бюджетних варіантів. Натомість Фокус проаналізував вартість готелів і окремих будиночків в інших містах країни. У таблиці наведені найбільш поширені ціни за 6 ночей для двох людей.

Найбюджетніший відпочинок біля моря у 2026 році Фото: Фокус

Албанія

Серед бюджетних напрямків для літнього відпочинку біля моря туристи дедалі частіше обирають й Албанію. Країна приваблює прозорою бірюзовою водою, мальовничими краєвидами та цінами. Головними морськими напрямками вважаються Дуррес, Вльора та Саранда.

У Дурресі вартість апартаментів стартує від 7 208 грн за 6 ночей для двох людей. У цю суму може входити приватне паркування. Туристам, які шукають житло ближче до моря, доведеться заплатити трохи більше, адже двомісний номер у готелі неподалік пляжу коштує від 7 785 грн за 6 ночей.

Загалом Дуррес має досить широкий вибір бюджетного житла. Фокусу вдалося знайти понад 30 пропозицій апартаментів вартістю до 14 000 грн за 6 ночей для двох.

Ще дешевші варіанти можна знайти у Вльорі. Там ціни на апартаменти стартують від 6 024 грн за 6 ночей. Найбільше пропозицій у цьому курортному місті коштують близько 7 500 грн, а частина апартаментів має краєвид на море.

Саранда також пропонує чимало бюджетних варіантів для відпочинку біля моря. Найдешевше житло тут можна знайти від 5 869 грн за 6 ночей. Водночас туристам варто уважно читати умови бронювання, бо в деяких випадках за низькою ціною можуть пропонувати номери зі спільною ванною кімнатою або кухнею. Також серед найдешевших варіантів можуть траплятися хостели, де доведеться жити в одній кімнаті з іншими людьми — іноді до 10 осіб.

В Саранда ціни на житло стартують від 5 869 грн за 6 ночей Фото: скриншот

Для тих, хто хоче окреме житло, ціни в Саранді стартують приблизно від 7 723 грн за 6 ночей. Така вартість є досить поширеною серед різних готелів. Окремі будинки коштують дорожче — від 8 131 грн, а найбільше пропозицій трапляється в межах 11 121 грн за 6 ночей для двох.

Тож, відпочити влітку біля моря без значних витрат цілком реально. Водночас варто пам’ятати, що найнижча ціна не завжди гарантує комфортні умови проживання.

