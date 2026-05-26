Штраф 1000 доларів: українець розказав, що не можна привозити із Єгипту (фото)

Юрій Муштук наразі живе та працює у Польщі, а також розвиває свій блог в соціальних мережах. Нещодавно чоловік розповів про те, які "сувеніри" заборонено привозити з собою з популярного курорту.

Блогер попередив туристів, які збираються їхати в Єгипет, про штраф розміром в 1000 доларів. За його словами, відпочивальникам там забороняють вивозити корали та ракушки з Червоного моря. Це не просто "дивний закон", а спроба місцевої влади вберегти природу.

"Коралові рифи тут – одна з головних природних цінностей Єгипту, яку роками знищував масовий туризм. Навіть маленька ракушка "на пам’ять" може створити проблеми в аеропорту", – стверджує Юрій.

За його словами, якщо кожен відпочивальник візьме з собою ракушку, врешті-решт нам нічого не залишиться.

"У Хургаді вже, кажуть, проблема з цими кораловими рифами. Тоді не було такого закону, який обмежував вивіз отаких ракушок. Ми зараз в Марс-Аламі. Тут відходиш десять метрів від пляжу, і там вже плавають жовті рибки, різнокольорові. Взагалі рай, (якщо приїжджати – Ред.) з дитиною", – зазначив українець.

Блогер попередив, що забирати ракушки з Єгипту не можна

Користувачі мережі у коментарях підтвердили, що це правило "працювало" вже давно. "Я був в 2013 році, то в Шарму вже був цей закон", – написав один з учасників обговорення. "25 років тому це неможливо було перевірити – всіляких коралів, мушель на згадку брали", – додав інший.

