Штраф 1000 долларов: украинец рассказал, что нельзя привозить из Египта (фото)
Юрий Муштук сейчас живет и работает в Польше, а также развивает свой блог в социальных сетях. Недавно мужчина рассказал о том, какие "сувениры" запрещено привозить с собой из популярного курорта.
Блогер предупредил туристов, которые собираются ехать в Египет, о штрафе размером в 1000 долларов. По его словам, отдыхающим там запрещают вывозить кораллы и ракушки из Красного моря. Это не просто "странный закон", а попытка местных властей уберечь природу.
"Коралловые рифы здесь — одна из главных природных ценностей Египта, которую годами уничтожал массовый туризм. Даже маленькая ракушка "на память" может создать проблемы в аэропорту", — утверждает Юрий.
По его словам, если каждый отдыхающий возьмет с собой ракушку, в конце концов нам ничего не останется.
"В Хургаде уже, говорят, проблема с этими коралловыми рифами. Тогда не было такого закона, который ограничивал вывоз этаких ракушек. Мы сейчас в Марс-Аламе. Здесь отходишь десять метров от пляжа, и там уже плавают желтые рыбки, разноцветные. Вообще рай, (если приезжать — Ред.) с ребенком", — отметил украинец.
Пользователи сети в комментариях подтвердили, что это правило "работало" уже давно. "Я был в 2013 году, то в Шарме уже был этот закон", — написал один из участников обсуждения. "25 лет назад это невозможно было проверить — всевозможных кораллов, ракушек на память брали", — добавил другой.
