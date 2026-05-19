Рай стал адом: украинка оказалась на острове посреди океана с одним рюкзаком (фото)

Фотограф Анастасия Иванова решила отдохнуть на Бали, что в Индонезии. Однако райский уголок обернулся для нее настоящим адом. Она столкнулась с целым рядом неприятностей.

Девушка надеялась, что уютный курорт посреди океана поможет ей в психологической реабилитации. Она долгое время боролась с паническими атаками и тревожностью, поэтому смена климата и сближение с природой должны были помочь. Однако все пошло не по плану. Что с ней произошло, — читайте в материале Фокуса.

Через две недели островной жизни украинка почувствовала, что очень сильно хочет вернуться домой. Она начала скучать по еде, семье, уюту и менталитету.

Фотограф Анастасия Иванова решила отдохнуть на Бали Фото: TikTok

"Ощущение тоски по дому меня очень сильно окутывает. И добивает тот факт, что на Бали жизнь мне прямо не нравится. Мне здесь не комфортно, не классно, не круто. Постоянно что-то происходит — какие-то негативные ситуации", — рассказывает она.

Девушка чувствует себя не в своей тарелке, мол, будто живет в общежитии, где все временно. У нее украли телефон, а также начались проблемы со здоровьем.

"Я дома очень сильно выгорела от этой тревожности, лежала дома в хандре от этого всего... Приехала сюда и поняла: я хочу домой. Даже если там шахеды, ракеты, комендантская, это все происходит. Может, это и было нужно", — подытожила она.

