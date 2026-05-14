"Чей это папа": мужчина на пляже случайно стал звездой недели моды (видео)

Австралиец шел купаться на пляже в Сиднее, но не заметил, что вокруг проходит модный показ. Он невозмутимо прошелся по подиуму вместе с моделями — под прицелом камер.

Во вторник, 12 мая, модный бренд Commas провел показ в рамках Австралийской недели моды в пригороде Сиднея Тамарама-Бич. Модели спускались по большой лестнице на песок, а затем шагали вдоль береговой линии. В какой-то момент в кадре "засветился" случайный мужчина, который просто шел на пляж. Это видео уже собрало более 15 млн просмотров: зрители в восторге от его харизмы и полного спокойствия.

Случайная звезда показа мод

В ролике в TikTok, опубликованном пользователем Вайолет Грейс, можно увидеть, как мужчина спускается по той же лестнице, делает несколько разминок в нескольких метрах от моделей, а затем снимает рубашку и ныряет в океан.

"Австралийская неделя моды: ничто не мешает местным жителям поплавать утром. Повторяю: ничто", — подписала пост Грейс и спросила, чей это папа.

Люди в восторге

Зрители со всего мира в восторге от увиденного. Многие хвалят пляжника за непринужденное поведение.

"Он стал звездой шоу", — прокомментировал видео один из пользователей. "Он — легенда!" — написал другой. Третий добавил: "Король". Еще один отметил: "Это его мир, и мы живем в нем".

Ходит на пляж уже 30 лет

В австралийском шоу Today мужчину идентифицировали как Дэвида, местного жителя, который каждое утро приходит на пляж уже в течение 30 лет.

Мужчину идентифицировали как Дэвида

"Я должен извиниться перед модельером. Вчера я поднялся наверх по лестнице, увидел модель и подумал: "Ну, наверное, кто-то будет контролировать лестницу, если показ уже начался. Видимо, они спускаются сюда, чтобы собраться". Я дошел примерно до этого места и вдруг понял: "Это же я — главная модель", — прокомментировал он.

