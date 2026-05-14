"Чий це тато": чоловік на пляжі випадково став зіркою тижня моди (відео)

Австралієць йшов купатися на пляжі в Сіднеї, але не помітив, що навколо проходить модний показ. Він незворушно пройшовся подіумом разом з моделями – під прицілом камер.

У вівторок, 12 травня, модний бренд Commas провів показ в рамках Австралійського тижня моди в передмісті Сіднея Тамарама-Біч. Моделі спускалися великими сходами на пісок, а потім крокували вздовж берегової лінії. В якийсь момент у кадрі "засвітився" випадковий чоловік, який просто йшов на пляж. Це відео вже зібрало понад 15 млн переглядів: глядачі у захваті від його харизми та повного спокою.

У ролику в TikTok, опублікованому користувачкою Вайолет Грейс, можна побачити, як чоловік спускається тими самими сходами, робить кілька розминок у кількох метрах від моделей, а потім знімає сорочку і пірнає в океан.

"Австралійський тиждень моди: ніщо не заважає місцевим жителям поплавати вранці. Повторюю: ніщо", – підписала допис Грейс і запитала, чий це тато.

Глядачі з усього світу в захваті від побаченого. Багато хто хвалить пляжника за невимушену поведінку.

"Він став зіркою шоу", – прокоментував відео один із користувачів. "Він – легенда!" – написав інший. Третій додав: "Король". Ще один зазначив: "Це його світ, і ми живемо в ньому".

В австралійському шоу Today чоловіка ідентифікували як Девіда, місцевого жителя, який щоранку приходить на пляж вже протягом 30 років.

"Я мушу вибачитися перед модельєром. Вчора я піднявся нагору по сходах, побачив модель і подумав: "Ну, напевно, хтось буде контролювати сходи, якщо показ уже почався. Мабуть, вони спускаються сюди, щоб зібратися". Я дійшов приблизно до цього місця і раптом зрозумів: "Це ж я – головна модель", – прокоментував він.

