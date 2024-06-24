Кендалл Дженнер і Джіджі Хадід в'їхали на конях на показ Vogue World у Парижі (відео)

І Кендалл, і Джіджі з дитинства захоплюються верховою їздою, тому впевнено почувалися в сідлі.

Модний захід Vogue World у Парижі, присвячений спорту і 100-річчю французької моди, зібрав цьогоріч зірок першої величини і порадував яскравими перфомансами. Наприклад, першими на імпровізований подіум на Вандомській площі верхи на конях виїхали Кендалл Дженнер і Джіджі Хадід, пише Vogue.

Протягом частини вечора, натхненної модою 1950-х років, моделі ходили площею в культових куртках Bar Jacket від Dior. Це модель, що нагадує куртки, які носили наїзники на змаганнях з конкуру. Також були продемонстровані інші образи, натхненні кінним спортом, від Balmain, Thom Browne, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela та інших.

Дженнер і Хадід, які з дитинства обожнюють верхову їзду, були одягнені в куртки, штани і черевики з колекції Hermès осінь 2024 року. Їхні андалузькі скакуни, семирічний Джанго (темний) і дев'ятирічний Напо (сірий), також були екіпіровані французьким будинком моди: яскраво-помаранчеві подушечки для сідел, а також відповідні накидки й гетри, а їхні попони були прикрашені фірмовими шарфами бренду.

Напередодні показу супермоделі мали змогу зустрітися зі своїми кіньми перед великим показом і трохи дізнатися про їхнє минуле. Обидва скакуни родом з Евре, мальовничої комуни в Нормандії, де вони живуть у сараї біля кабаре Le Manège de Tilly.

Його засновник і менеджер Фредерік Муке вирощує і тренує обох коней з трирічного віку і використовує їх у виставах один або два рази на місяць. Цей регулярний досвід роботи з шумом і великим натовпом зробив їх придатними для модного шоу Vogue World: Париж, не кажучи вже про те, що Валері Шаванон, давній дресирувальник і координатор тварин, яка працювала консультантом на недільному заході, раніше працювала з Напо в рекламі Dior.

Раніше Фокус писав, що Кеті Перрі пройшлася Вандомською площею в дуже зухвалій сукні.