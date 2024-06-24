Схудла Кеті Перрі з'явилася на модному шоу в Парижі в дуже відвертій сукні без білизни

Зірка представила сукню від бренду Noir Kei Ninomiya. Вбрання вона доповнила туфлями на величезній тонкій шпильці та впевнено прокрокувала бруківкою Вандомської площі.

39-річна американська співачка і телеведуча Кеті Перрі вийшла як модель на Вандомську площу в Парижі в межах показу Vogue World, присвяченого 100-річчю моди і спорту в культовому місті. Кохана Орландо Блума, яка нещодавно здивувала всіх своїм стрімким схудненням, приміряла неймовірно сміливу сукню, яка нічого не залишила уяві, пише Vogue.

Перрі пройшлася площею під час частини показу, присвяченої стилю і силуетам 1980-х років, де свої вироби представили Saint Laurent, Junya Watanabe, Comme des Garçons, Noir Kei Ninomiya і безліч інших динамічних брендів.

Зірка виглядала повністю оголеною в чорній сукні з геометричним вирізом від Noir Kei Ninomiya, оздобленій безліччю квіткових прикрас персикового кольору. Образ доповнювали туфлі на підборах зі шнурівкою спереду і на величезній шпильці.

Зухвале вбрання співачки нікого не залишило байдужим

Несподівана поява Перрі відбулася під час заходу Vogue World: Paris, присвяченому формам, дизайну і силуетам 1980-х років. За нею слідували учасники Nika Taiko, паризького японського барабанного гурту, які брали участь у зірковому шоу. У цей же час ціла група професійних дзюдоїстів і каратистів віддавала данину поваги бойовим мистецтвам, виступаючи навколо знаменитої Вандомської колони.

Поява Перрі в Парижі відбулася всього через місяць після того, як вона востаннє виступила як суддя на шоу American Idol. Вона займала це крісло сім років. Кеті покинула проєкт, щоб зосередитися на своїй музиці.

Артистка вже анонсувала свій новий сингл "Woman's World", вихід якого заплановано на 11 липня. На знімку, опублікованому в соцмережі, вона позувала в крихітному бікіні та броні на ногах.

Раніше Фокус писав про те, як Кеті Перрі вдалося так схуднути.