Похудевшая Кэти Перри появилась на модном шоу в Париже в очень откровенном платье без белья

Звезда представила платье от бренда Noir Kei Ninomiya. Наряд она дополнила туфлями на огромной тонкой шпильке и уверенно прошагала по брусчатке Вандомской площади.

39-летняя американская певица и телеведущая Кэти Перри вышла в качестве модели на Вандомскую площадь в Париже в рамках показа Vogue World, посвященного 100-летию моды и спорта в культовом городе. Возлюбленная Орландо Блума, которая недавно удивила всех своим стремительным похудением, примерила невероятно смелое платье, ничего не оставившего воображению, пишет Vogue.

Перри прошлась по площади во время части показа, посвященной стилю и силуэтам 1980-х годов, где свои изделия представили Saint Laurent, Junya Watanabe, Comme des Garçons, Noir Kei Ninomiya и множество других динамичных брендов.

Звезда выглядела полностью обнаженной в черном платье с геометрическим вырезом от Noir Kei Ninomiya, отделанном множеством цветочных украшений персикового цвета. Образ дополняли туфли на каблуке со шнуровкой спереди и на огромной шпильке.

Дерзкий наряд певицы никого не оставил равнодушным

Неожиданное появление Перри произошло во время мероприятия Vogue World: Paris, посвященного формам, дизайну и силуэтам 1980-х годов. За ней следовали участники Nika Taiko, парижской японской барабанной группы, принимавшие участие в звездном шоу. В это же время целая группа профессиональных дзюдоистов и каратистов отдавала дань уважения боевым искусствам, выступая вокруг знаменитой Вандомской колонны.

Появление Перри в Париже произошло всего через месяц после того, как она в последний раз выступила в качестве судьи на шоу American Idol. Она занимала это кресло семь лет. Кэти покинула проект, чтобы сосредоточиться на своей музыке.

Артистка уже анонсировала свой новый сингл "Woman's World", выход которого запланирован на 11 июля. На снимке, опубликованном в соцсети, она позировала в крохотном бикини и броне на ногах.

Ранее Фокус писал о том, как Кэти Перри удалось так похудеть.