Не Оземпик: раскрыт секрет стремительного похудения Кэти Перри

Кэти Перри, которая раньше спокойно относилась к своему весу, теперь хвастается очень стройной и подтянутой фигурой.

Снимок, опубликованный 39-летней американской певицей Кэти Перри вместе с анонсом новой песни вызвал оживленные обсуждения в сети. Дело в том, что на изображении, сделанном британским фотографом Джеком Бриджландом, она позирует в белом бикини, демонстрируя очень стройную фигуру. В сети поползли слухи, что артистка по пример своих звездных коллег прибегнула к употреблению Оземпика. Однако в беседе с Daily Mail инсайдеры опровергли эту информацию и дали свое объяснение удивительному преображению Перри.

По их словам, она переняла диету и упражнения своего 47-летнего бойфренда Орландо Блума при подготовке к выпуску ее первого альбома за четыре года. Кэти отказалась от обработанных пищевых продуктов и ограничила потребление алкоголя.

"Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладости, но в последнее время она стала более дисциплинированной и решила следовать диете Орландо. Она стала больше тренироваться, потому что хочет отыграть несколько концертов в поддержку своего будущего альбома, так что сейчас самое время выглядеть великолепно. Орландо был ее правой рукой и помогал ей. Они едят одинаково и тренируются одинаково. Она отказалась от полуфабрикатов и пьет меньше. Она выглядела невероятно, потому что придерживается нового распорядка дня", – подчеркнул информатор.

Он добавил, что потеря веса певицы не имеет ничего общего с Оземпиком или другими препаратами, используемыми для похудения.

Орландо, у которого с Кэти общая трехлетняя дочь Дейзи Дав, ранее поделился подробностями своей диеты и режима физических упражнений:

"Я стараюсь придерживаться сбалансированной диеты – зелень и белки. Глютен заставляет меня заснуть. Что касается тренировок, то я пытаюсь все смешать. Поэтому я много гуляю или езжу на велосипеде. Или я пытаюсь выполнить кардио с низкой частотой пульса, а затем пару раз – получить высокую частоту пульса, если смогу. Я отошел от действительно тяжелых весов. Поскольку мне уже за 40, я больше думаю о долголетии".

Орландо Блум поддерживал Кэти Перри во время ее борьбы с лишними килограммами

Перри, которая встречается с британским актером с 2016 года после ее развода с Расселом Брэндом, ранее открыто говорила о поддержке бодипозитива.

"Я знаю, что у меня пышные формы, я не вхожу в выборку, но я представляю множество людей. Я хочу быть узнаваемой. Это действительно важно для меня, и при этом я не сойду с ума в этом странном эксперименте над людьми, через который прохожу", – признавалась она.

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