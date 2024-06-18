Кэти Перри в откровенном бикини и броне на ногах анонсировала новую песню (фото)

Снимал Перри известный британский фотограф Джек Бриджленд. Уже в июле поклонники услышат ее новую песню.

36-летняя американская певица Кэти Перри анонсировала свою новую песню "Woman's World", которую поклонники услышать 11 июля, а клип на нее выйдет 12-го. Об этом знаменитость сообщила в Instagram, опубликовав снимок, где позирует в очень дерзком образе.

На Кэти – белое бикини от DU CIEL, верх которого закрывает грудь звезды только наполовину. Образ дополняет нечто, похожее на броню и достигающее практически до талии. Такой элемент ансамбля придает женственной и стройной певице вид киборга. Необычный ансамбль артистки завершило массивное колье.

Снимал Перри британский фотограф Джек Бриджленд.

В сторис она добавила больше горячих кадров, в деталях показав верх своего ансамбля.

Песня "Woman's World" – первый сингл с ее нового альбома.

Сейчас Кэти, которая много лет ведет шоу American Idol вместе с Лайонелом Ричи и Люком Брайаном, больше сосредоточена на творчестве. Недавно она заявила, что, по ее мнению, на шоу ее должен заменить музыкант Джелли Ролл, но потом, поразмыслив, певица сказала, что среди судей American Idol всегда должен быть женский голос.

"Но мы любим Джелли Ролла, и мне бы хотелось, чтобы он присутствовал на этом шоу, когда это будет уместно. Моей заменой должен стать кто-то честный и смелый, не боящийся негативных комментариев", – добавила она.

Перри считает, что к ней приковано больше зрительского внимания, чем к ее коллегам-мужчинам.

Ранее Фокус писал, что Кэти Перри выступит на предсвадебном торжестве сына самого богатого человека Индии.