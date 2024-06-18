Кеті Перрі у відвертому бікіні та броні на ногах анонсувала нову пісню (фото)

Знімав Перрі відомий британський фотограф Джек Бріджленд. Уже в липні шанувальники почують її нову пісню.

36-річна американська співачка Кеті Перрі анонсувала свою нову пісню "Woman's World", яку шанувальники почують 11 липня, а кліп на неї вийде 12-го. Про це знаменитість повідомила в Instagram, опублікувавши знімок, де позує в дуже зухвалому образі.

На Кеті — біле бікіні від DU CIEL, верх якого закриває груди зірки тільки наполовину. Образ доповнює щось, схоже на броню, що сягає практично до талії. Такий елемент ансамблю надає жіночній і стрункій співачці вигляду кіборга. Незвичайний ансамбль артистки завершило масивне кольє.

Знімав Перрі британський фотограф Джек Бріджленд.

У сторіс вона додала більше гарячих кадрів, у деталях показавши верх свого ансамблю.

Пісня "Woman's World" — перший сингл з її нового альбому.

Нині Кеті, яка багато років веде шоу American Idol разом із Лайонелом Річі та Люком Браяном, більше зосереджена на творчості. Нещодавно вона заявила, що, на її думку, на шоу її має замінити музикант Джеллі Ролл, але потім, поміркувавши, співачка сказала, що серед суддів American Idol завжди має бути жіночий голос.

"Але ми любимо Джеллі Ролла, і мені б хотілося, щоб він був присутній на цьому шоу, коли це буде доречно. Моєю заміною має стати хтось чесний і сміливий, який не боїться негативних коментарів", — додала вона.

Перрі вважає, що до неї прикуто більше глядацької уваги, ніж до її колег-чоловіків.

Раніше Фокус писав, що Кеті Перрі виступить на передвесільному торжестві сина найбагатшої людини Індії.