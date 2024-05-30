Кеті Перрі виступить на передвесільному торжестві сина найбагатшої людини Індії (фото)

Весілля Радики Мерчант і Ананта Амбані в липні напевно стане весіллям століття. Найбагатша сім'я не шкодує грошей на заходи, які передують офіційній церемонії одруження.

Американська співачка Кеті Перрі в п'ятницю, 31 травня, отримає багатомільйонний гонорар за виступ на передвесільній урочистості Ананта Амбані та його нареченої Радики Мерчант. Батько нареченого Мукеш Амбані є найбагатшою людиною Індії, повідомляє Sun.

39-річна співачка прилетить до Канн на півдні Франції, щоб заспівати для майбутніх молодят та їхніх численних гостей. Голова Reliance Industries Мукеш Амбані, який є найбагатшою людиною Індії за версією Forbes і має статки понад 114 мільярдів доларів, вирішив влаштувати грандіозне весілля для свого 29-річного сина Ананта та його нареченої. Захід у Франції стане не першою передвесільною урочистістю, яку влаштовує найбагатша сім'я для Ананта і Радики.

Радика Мерчант і Анант Амбані Фото: Getty Images

Ймовірно Кеті вирішила піти по стопах суперзірки Ріанни, яка в березні на подібному заході Амбані заробила 6,33 мільйони доларів за свій виступ. За інформацією інсайдера, Перрі робитиме свій власний сет для щасливої пари перед їхнім справжнім весіллям у липні.

"Вони запросили 800 гостей, які наразі перебувають у космічному круїзі Європою із зупинками в Барселоні та Генуї. Лайнер прибуде в Канни в п'ятницю на велику вечірку, яка відбудеться в маєтку вартістю 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Сама вечірка триватиме лише п'ять годин, але хедлайнером її стане Кеті. Після цього гості побачать величезний феєрверк від невеликої армади кораблів, які очікують у Каннській затоці", — повідомило джерело.

Нагадаємо, 22 квітня повідомлялося, що наречена найбагатшого нареченого Індії Ананта Амбані влаштувала розкішний дівич-вечір. Судячи з усього, на вечірці також були присутні Анант і його друзі, на фотографіях видно, як усі танцюють разом.