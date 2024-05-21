"Вони — фанати, а не собаки": Кеті Перрі захейтили за витівку на фіналі American Idol (відео)

Шанувальники були обурені поведінкою Кеті Перрі на сцені популярного шоу. Люди з обуренням прокоментували вчинок співачки.

Related video

Знаменита американська співачка й акторка Кеті Перрі під час проведення фіналу конкурсу American Idol кинула в натовп глядачів шматок піци. Така витівка знаменитості обурила багатьох її шанувальників, повідомляє Daily Mail.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, яке підписала: "Піца, моє серце завжди буде на сцені #Idol". У кліпі фанати намагаються зловити шматок, перш ніж він впаде на землю, а Перрі, знизавши плечима, з незворушним виглядом каже: "Нехай їдять піцу!".

Це не перша подібна витівка співачки. Фанати зазначили, що 39-річна номінантка на премію Греммі таким вчинком відтворила своє вірусне відео 2022 року, коли вона під час запису фіналу 22 сезону серіалу конкурсу співаків ABC у нічному клубі Лас-Вегаса жбурляла в натовп шматочки піци на паперових тарілках, наче фрісбі.

Її шанувальники були дуже обурені таким зневажливим ставленням Кеті до глядачів у студії та залишили багато гнівних коментарів під опублікованим відео: "Вони — фанати, а не собаки", "Чортова Кеті Перрі", "Вона мені подобається... але це неправильно!", "Істеричка", "Це було безглуздо та нешанобливо", "Я б взяв цю піцу і кинув би їй назад", "Дуже сумно бачити, що таке відбувається", "Жах. Ніхто не повинен гратися з їжею. Жахливий приклад. Тут дійсно нема чого сміятися", "Найгірший жарт з усіх, що я бачив. Вона завжди так робить, робить тільки собі гірше", "Це так грубо", "Я б розлютилася, якби це зіпсувало моє вбрання. Підняла би його з підлоги і кинула назад у її білу сукню, а потім станцювала. Цікаво, чи вважала б вона це смішним".

Нагадаємо, 16 квітня Фокус писав про те, що Кеті Перрі потрапила в незручну ситуацію на шоу. Останнім часом артистка все частіше епатує публіку вибором нарядів. На вечірньому шоу колеги намагалися полагодити її гардероб за допомогою пасатижів.