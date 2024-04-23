"Останній сезон": Кеті Перрі в гламурному вбранні відвідала American Idol Season 22 (фото)

Співачка в ролі судді почала брати участь у шоу 2018 року. Перрі ухвалила рішення зосередитися на своїй музичній кар'єрі.

Related video

Американська співачка й акторка Кеті Перрі 22 квітня продемонструвала гламурний образ на заході American Idol Season 22 Top 10 у The Aster у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

39-річна хітмейкерка Dark Horse для вечірнього виходу обрала бордову сукню без рукавів із глибоким розрізом і шкіряним топом-бюстьє зі шнурівкою ззаду.

Співачка Кеті Перрі Фото: Getty Images

Свій шикарний образ співачка доповнила образ шкіряними рукавичками до ліктів у тон вбранню та чорними туфлями з пряжками на високих підборах. Із прикрас на ній були тільки масивні чорні сережки, прикрашені камінням. Кеті нанесла сяйливий макіяж, підкресливши очі чорною підводкою та світло-коричневими тінями. Вона виділила вилиці рум'янами, а губи нафарбувала рожевою помадою. Довге волосся кольору воронячого крила співачки було розділене проділом набік і м'якими хвилями спадало їй на плече.

Кеті Перрі Фото: Getty Images

До Перрі приєдналися її колеги-судді Лайонел Річі та Люк Браян, а також ведучий American Idol Раян Сікрест. У лютому співачка заявила, що покине проєкт American Idol після цього сезону.

"Для мене це буде останній сезон. Я просто намагаюся звільнити місце для інших речей. Завершення цього шоу не означає, що я збираюся піти на пенсію на острові, хоча це було б приголомшливо", — пояснила знаменитість своє рішення.

Зараз Кеті мешкає в Монтесіто зі своїм нареченим, 47-річним актором Орландо Блумом і їхньою трирічною донькою Дейзі. Пара заручена з 14 лютого 2019 року, але дата весілля поки не відома.

Раніше, 22 квітня, повідомлялося, що Кеті Перрі зробила останнє попередження Орландо Блуму. Артистка поділилася уривком екстремального шоу, в якому її коханий бере участь.